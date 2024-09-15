Уолкотт считает, что Стерлинг и "Арсенал" идеально подходят друг другу
Бывший игрок "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что вингер Рахим Стерлинг и "канониры" идеально подходят друг другу.
Минувшим летом Стерлинг был отстранен от первой команды "Челси", что заставило его перед трансферным дедлайном отправиться в аренду в "Арсенал".
Уолкотт чувствует, что теперь Стерлинг находится в гораздо более благоприятной обстановке, которая поможет 29-летнему англичанину вернуться в свою лучшую форму.
"Я смотрю на приобретение Рахима Стерлинга и думаю, что они с "Арсеналом" абсолютно идеально подходят друг другу, потому что теперь Рахим оказался в устоявшемся коллективе, который доминирует при владении мячом и наслаждается своей игрой".
"Ему больше не придется иметь дело с постоянной сменой тренеров и неопределенностью насчет того, будет он играть или нет. У "Арсенала" определенно есть сплоченность внутри коллектива".
"Прекрасная вещь насчет Рахима в том, что он может играть на любой из трех позиций впереди или даже в качестве 10-го номера, позади нападающего".
"Он слегка разгрузит Сака, потому что Сака много играет. Он подвергнет давлению Троссарда и Мартинелли в плане попадания в стартовый состав".
"Он — победитель, и теперь он в обстановке, где его любят", — сообщил Уолкотт BBC.
15.09.2024 14:00
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