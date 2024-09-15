Уолкотт считает, что Стерлинг и "Арсенал" идеально подходят друг другу

Бывший игрок "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что вингер Рахим Стерлинг и "канониры" идеально подходят друг другу.

Минувшим летом Стерлинг был отстранен от первой команды "Челси", что заставило его перед трансферным дедлайном отправиться в аренду в "Арсенал".



Уолкотт чувствует, что теперь Стерлинг находится в гораздо более благоприятной обстановке, которая поможет 29-летнему англичанину вернуться в свою лучшую форму.



"Я смотрю на приобретение Рахима Стерлинга и думаю, что они с "Арсеналом" абсолютно идеально подходят друг другу, потому что теперь Рахим оказался в устоявшемся коллективе, который доминирует при владении мячом и наслаждается своей игрой".



"Ему больше не придется иметь дело с постоянной сменой тренеров и неопределенностью насчет того, будет он играть или нет. У "Арсенала" определенно есть сплоченность внутри коллектива".



"Прекрасная вещь насчет Рахима в том, что он может играть на любой из трех позиций впереди или даже в качестве 10-го номера, позади нападающего".



"Он слегка разгрузит Сака, потому что Сака много играет. Он подвергнет давлению Троссарда и Мартинелли в плане попадания в стартовый состав".



"Он — победитель, и теперь он в обстановке, где его любят", — сообщил Уолкотт BBC.