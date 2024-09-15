Мерсону тревожно за "Арсенал" перед дерби с "Тоттенхэмом"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон признался, что ему тревожно за "канониров" в преддверии дерби против "Тоттенхэма".

К дерби Северного Лондона "Арсенал" подходит без дисквалифицированного Деклана Райса и, вероятно, без Мартина Эдегора, вернувшегося из сборной Норвегии с травмой лодыжки.



Поэтому Мерсон считает, что в своем ослабленном состоянии "Арсенал" может рассчитывать максимум на ничью на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



"Я переживаю за "Арсенал" относительно дерби Северного Лондона. Отсутствие Деклана Райса и Мартина Эдегора вызывает огромную тревогу".



"Как я говорил ранее, Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне пропустили много матчей в прошлом сезоне, но "Манчестер Сити" все равно удалось выиграть лигу. Может ли "Арсенал" сделать то же самое при отсутствии своих ключевых игроков? Сомнительно".



"Я ставлю на ничью здесь, но это больше результат, на который я надеюсь. "Тоттенхэму" не везет — они могли бы быть на вершине лиге, если бы не были наивны в обороне. А тот факт, что двое самых влиятельных игроков "Арсенала" не сыграют, станет их дополнительным преимуществом".



"Арсенал" должен набрать или два, или четыре очка в двух ближайших матчах, против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Трех очков в этих матчах будет недостаточно, и я вам сейчас объясню".



"Если "Арсенал" победит "Тоттенхэм" и проиграет "Сити", это не будет хорошо, потому что тогда "Сити" еще больше уйдет в отрыв. Если они не добьются положительного результата против "Тоттенхэма", то и "Сити" не победят".



"Это матч огромной важности "Арсенала". Если "Сити" победит в этот уикенд, а "Арсенал" сыграет вничью, действующий чемпион уйдет в отрыв на четыре очка. А если затем "Сити" победит "Арсенал", то будет уже семь очков. И это стало бы большой проблемой для "Арсенала", — сообщил Мерсон Sportskeeda.