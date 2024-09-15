Пети призвал Стерлинга доказать неправоту "Челси"

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Эмманюэль Пети призвал вингера "канониров" Рахима Стерлинга доказать неправоту "синих", отпустивших его из клуба минувшим летом.

Минувшим летом Стерлинг обнаружил себя изолированным от первой команды "Челси", что подтолкнуло его к переходу в "Арсенал" на правах аренды перед самым закрытием трансферного окна.



Пети чувствует, что "Арсенал" обеспечит Стерлингу идеальные условия, чтобы 29-летний англичанин вернулся в свою лучшую форму.



"Думаю, Стерлингу нужно показано, что он по-прежнему является игроком мирового уровня. В "Челси" он получал огромную зарплату, небольшую долю от которой взял на себя "Арсенал", но тебе нужно, чтобы твои самые высокооплачиваемые игроки проявляли себя каждую неделю. В этом была его основная проблема".



"Думаю, он был весьма нестабилен в последние сезоны, даже ближе к концу своего периода в "Манчестер Сити". Стерлинг может быть очень хорош два-три матча, а затем его внезапно не видно три недели".



"Стерлинг знает, что столкнется с конкуренцией в "Арсенале", но это совершенно другой клуб, нежели "Челси". Здесь есть стабильность, гармония, и это то, что может помочь ему вернуться в свою лучшую форму".



"В "Арсенале" определенно не та же самая обстановка, как и в "Челси", поэтому я думаю, это идеально подойдет Стерлингу. Он точно знает, в какую раздевалку попал в "Арсенале". Он присоединился к отличной группе мотивированных игроков и оказался в клубе, который стремится выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне".



"Он видел прогресс "Арсенала" в последние три года. Думаю, в "Арсенале" правильная обстановка для него как для игрока. Это идеальное место, чтобы он вернул уверенность в себе. Он определенно захочет доказать "Челси", что они ошиблись с решением его отпустить", — цитирует Пети Daily Mirror.