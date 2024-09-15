"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Мусиалу

"Манчестер Сити" стал наиболее вероятным направлением для Джамала Мусиалы после того, как атакующий полузащитник "Баварии" отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Мусиала уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и пока все попытки "Баварии" продлить сотрудничество с бывшим юниором "Челси" и "Саутгемптона" оказываются тщетны.



По информации Daily Star, Мусиала отклонил очередное предложение "Баварии" о новом контракте и требует повысить свою зарплату до 300,000 фунтов в неделю, что для гранда Бундеслиги чересчур.



Эта ситуация подталкивает "Баварию" к продаже Мусиалы в конце сезона, и "Сити", просматривающий Джамала уже год, называется главным претендентом на 21-летнего немца.



Тем не менее, оцениваемый в 120 млн. фунтов Мусиала не достанется "Сити" без борьбы. Джамал также интересен "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Реалу".



Добавим, Мусиала уже дважды отличился в новом сезоне Бундеслиги, а в минувший международный перерыв отметился голом и тремя результативными передачами за сборную Германии против Венгрии.