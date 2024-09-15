"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Мусиалу

Джамал Мусиала "Манчестер Сити" стал наиболее вероятным направлением для Джамала Мусиалы после того, как атакующий полузащитник "Баварии" отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Мусиала уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и пока все попытки "Баварии" продлить сотрудничество с бывшим юниором "Челси" и "Саутгемптона" оказываются тщетны.

По информации Daily Star, Мусиала отклонил очередное предложение "Баварии" о новом контракте и требует повысить свою зарплату до 300,000 фунтов в неделю, что для гранда Бундеслиги чересчур.

Эта ситуация подталкивает "Баварию" к продаже Мусиалы в конце сезона, и "Сити", просматривающий Джамала уже год, называется главным претендентом на 21-летнего немца.

Тем не менее, оцениваемый в 120 млн. фунтов Мусиала не достанется "Сити" без борьбы. Джамал также интересен "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Реалу".

Добавим, Мусиала уже дважды отличился в новом сезоне Бундеслиги, а в минувший международный перерыв отметился голом и тремя результативными передачами за сборную Германии против Венгрии.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Мусиала

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 15.09.2024 10:56 # superglor
    Жамаля! Мусиаля!

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  2. farot 15.09.2024 10:24 # farot
    норм-норм. У Челси там вроде больше 30% с продажи.
    Бизнескарси

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  3. meshuggah 15.09.2024 10:22 # meshuggah
    Очередной воспитанник великого челси

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