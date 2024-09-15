Дайч готов усадить Пикфорда в запас "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч недоволен формой голкипера Джордана Пикфорда и готов усадить первого номера сборной Англии на скамейку запасных.

Начало сезона выдалось очень сложным для Пикфорда и для всего "Эвертона", который до сих пор не имеет набранных очков после четырех сыгранных в Премьер-Лиге матчей.



В этих четырех турах 30-летний Пикфорд пропустил 13 голов — больше любого другого голкипера Премьер-Лиги со значительным перевесом.



По информации The Sun, Дайч уже задумывается о приглашении нового голкипера в зимнее трансферное окно. На радаре у Шона находится представляющий "Ньюкасл" Ник Поуп, которого он знает по совместной работе в "Бернли".



Дайч ожидает, что 32-летний Поуп будет доступен для трансфера, если "Ньюкасл" сможет заполучить Джеймса Траффорда из "Бернли".



Однако Дайч не готов терпеть упадок формы Пикфорда до января — если в ближайшие недели игра Джордана не улучшится, на ворота "Эвертона" может встать Жоау Виржиния или даже ветеран Асмир Бегович.



Добавим, Пикфорд выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов в 2017 году. На протяжении последних лет Джордан был бессменным первым номером не только своего клуба, но и сборной Англии.