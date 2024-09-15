Мареска: "Санчо нужно чувствовать, что его любят"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его вингеру Джейдону Санчо нужно просто чувствовать себя любимым, чтобы показывать свою лучшую игру.

Тяжелый первый тайм выездного матча против "Борнмута" накануне заставил Мареску уже в перерыве ввести в игру Санчо, для которого это оказался дебют за "Челси" после перехода из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.



И именно Санчо отдал результативную передачу, с которой Кристофер Нкунку забил гол на 86-й минуте и принес "Челси" победу 0:1. Это позволило Джейдону забрать официальную награду лучшему игроку матча.



После матча Мареска похвалил Санчо и заявил, что "Челси" может дать Джейдону то, чего 24-летний англичанин был лишен в "Юнайтед": любовь.



"Я очень рад, очень рад за него. Он был очень хорош".



"Я меня есть ощущение, что Джейдон — тот парень, которому нужно чувствовать, что его любят. Это то, что я ощутил, когда поговорил с ним до его перехода к нам".



"Также мне известно, что он обладает желанием показать, каким игроком является, но я хотел, чтобы он просто наслаждался игрой. Поэтому он сыграл".



"Джейдон очень нам помог, но сегодня вечером он сделал ровно то, что мы ожидали от него. Как я уже сказал, Джейдон очень хорош, потому что я много, много раз видел его в прошлом, и я знаю, что он может нам дать".



"Также был очень хорош Кристофер — не только из-за своего гола, а также из-за того, как он сражался без мяча. Джейдон — ровно то же самое".



"Игра во втором тайме совершенно изменилась, но нам нужно научиться таким вещам, если мы хотим создать что-нибудь важное. Мы хотим выигрывать матчи, и в первую очередь для этого нам нужно желание выигрывать матчи, выигрывать дуэли и сражаться вместе", — цитирует Мареску The Independent.