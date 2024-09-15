Гвардиола отметил силу духа Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил силу духа своего нападающего Эрлинга Холанда после победы 2:1 над "Брентфордом".

Ранее на этой неделе из жизни ушел близкий друг семьи Холандов, поэтому Гвардиола был готов предоставить отгул своему бомбардиру в субботу.



Однако 24-летний норвежец не только сыграл, но и оформил дубль, став первым в истории игроком, забившим девять голов в четырех первых матчах сезона Премьер-Лиги. И это восхищает Гвардиолу.



"Тебе нужно быть сильным духом и, возможно, забыть на 90 минут о своей личной жизни, если жизнь наносит тебе удар в лицо".



"Конечно, мы были на связи, мы интересовались его самочувствием, но я не спрашивал его, готов ли он. Если бы он не был готов, он бы подошел ко мне и сказал".



"Для нас он является грозным оружием при игре один на один. Когда он оказывается изолирован с центральным защитником, ты должен пасовать на него, учитывая наше мастерство. Мы должны использовать это".



"Лучший способ — просто забыть об этом на 93 минуты и сыграть".



"Он (Холанд) действительно, действительно хорош. Я бы сказал, лучший, но это лишь четыре тура, и это не так много матчей".



"Я всегда смотрю на таблицу после 10-12 туров. Я не обращаю внимания на таблицу после трех-четырех", — цитирует Гвардиолу The Independent.