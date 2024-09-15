4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 15 сентября, двумя поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" рискует оформить более одного поражения в четырех первых матчах сезона Премьер-Лиги впервые с 2011/12, когда тренером был Харри Рэднапп. "Арсенал" выиграл девять из 10 последних выездных поединков чемпионата (1 ничья), восемь раз сохранив свои ворота на замке. "Шпоры" могут похвастать только одной победой в семи последних встречах с "канонирами" в высшем дивизионе — 3:0 дома в мае 2022 (1 ничья, 5 поражений).



"Тоттенхэм" надеется на возвращение в строй Микки Ван де Вена и Доминика Соланке. Ив Биссума приехал из своей сборной с травмой паха. Ришарлисон точно не сыграет.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние лодыжки своего капитана Мартина Эдегора. Деклан Райс дисквалифицирован, Риккардо Калафьори и Микель Мерино травмированы. Габриэль Жезус решил свои проблемы со здоровьем.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" выиграл только один из 13 последних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 9 поражений). "Ньюкасл" не смог забить лишь в одном из 23 последних поединков чемпионата — когда проиграл на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 в апреле. "Волки" свели вничью семь из девяти последних домашних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 поражение).



"Вулверхэмптон" устроит фитнес-тесты для Райана Аит-Нури и Марио Лемина. Йерсон Москера в порядке, несмотря на мышечные судороги в сборной Колумбии.



"Ньюкасл" остается без Эмиля Крафта, Джо Уиллока и Каллума Уилсона. Фабиан Шер снова доступен после дисквалификации. Бруно Гимараэс в норме, несмотря на замену в перерыве матча за сборную Бразилии.