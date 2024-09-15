Нкунку вырвал для "Челси" победу над "Борнмутом"
Поздний гол Кристофера Нкунку с передачи дебютанта Джейдона Санчо обеспечил "Челси" нелогичную победу 0:1 в гостях у "Борнмута".
Как и ожидалось, на ворота "вишенок" вышел Марк Траверс вместо Кепы Аррисабалаги, Адам Смит появился вместо Хулиана Араухо.
Мало Гюсто и Энцо Фернандес не попали в заявку "синих". Вместо них в старте вышли Аксель Дисаси и Ренату Вейга. Джейдон Санчо начал матч в запасе.
Хозяева лучше начали матч и едва не открыли счет уже на четвертой минуте. Маркус Тавернье приложился с дистанции — перекладина!
"Борнмут" и дальше регулярно напрягал своего соперника. Особенно тяжко приходилось Дисаси, который действовал на позиции правого защитника.
"Челси" впереди лишь создал несколько полумоментов, вдобавок Николас Джексон не смог пробить Траверса.
На 37-й минуте Роберт Санчес столкнулся в своей штрафной с Эванилсоном. Рефери назначил пенальти, который взялся исполнять пострадавший, однако голкипер гостей вытащил мяч из нижнего угла ворот.
Выражая недовольство игрой своей команды впереди в первом тайме, Энцо Мареска уже в перерыве произвел замену. Так Санчо появился вместо Педру Нету.
На 59-й минуте за "Челси" вновь сыграл каркас ворот — это Райан Кристи с границы штрафной площади пробил в штангу.
Во втором тайме хозяева по-прежнему превосходили своего соперника по игре. "Вишенки" были очень трудолюбивы, подвергая давлению оборону "синих".
Игра гостей в атаке оставляла желать сильно лучшего, однако на 86-й минуте сработала одна из замен Марески. Появившийся со скамейки Кристофер Нкунку принял мяч в штрафной, ускользнул от трех оппонентов и поразил ворота — 0:1.
Отыграться хозяева уже не успели, хотя один хороший момент создали — Энес Унал пытался пробить Санчеса, но тот сыграл надежно.
Поражение "Борнмута" выглядит не вполне логичным, однако "Челси" повезло с пенальти и дважды повезло с каркасом ворот, а везет, как известно, сильнейшим.
"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче
15.09.2024 00:00
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Последние комментарии:
льётся в декстера без остановки, не зря же он золотой писуар фапла
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06.06.2024 18:14 #
dexter
Вот это шикарная новость. Ситявые членососы и прочее отребье: мыльте жопы - Слот идет!
Источник: http://fapl.ru/posts/108052/?c=1
Сказал птушный членосос и пошёл мылить свою жопу.
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Борнмут смотрелся очень достойно, удачи им в следующем туре против картонок
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Короли Лондона! Слава Челси! Слава Украине! Челси Конференцию! Путлеру Гаагу!!
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эвертон опять вел 0-2 и прое6ал...
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аххах, после того как я ушел, д0лбоеба дополнительно обоссали
от души, за меня всю работу выполнили, пока я чилил
у д0лбоеба плотнее стали играть, неебически организовано. Как это вяжется у долю0еба с регулярными автобусами и новыми голевыми рекордами, хз
у долбоеба конкуренция оказывается в потраченных бабках выражается. Че это МЮ или Челси не галактические чемпионы, хз
у долбоеба большое количество очков чемпиона показывает конкурентность Лиги. хотя зависимость обратная, ибо при конкуренции очки отбираются
д0лбоеб ржет над малым количеством очков лестера, а ты прикинь, что да, тогда именно и была потная катка
Французская лига
2015-2016 ПСЖ 96 очков
2016-2017 Монако 95 очков
2017-2018 ПСЖ 93 очка
2018-2019 ПСЖ 91 очко
По логике это дayна французская лига - самая конкурентная лига в истории!
о чем говорить, если этот мудень считает обоссаную ливерку лучше праймового МЮ САФа 08-09, которая вместе с Барсой внушала страх в Европе
А сама барса тоже хyета, ведь ее прайм пришелся на 2009-2011 г., а это уже давно. так чисто деревенский уровень
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красиво канешн отдали всех опорников нормальных по арендам типо сантоса, который лигу 1 разрывает и угочуквы, чтобы играть в центре с вейгой, который вроде как левый защ, и это при том что по сравнению с прошлым сезоном у нас +1 турнир добавился)
камон красиво порешали)
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По игре как будто смотрел матч начала прошлого сезона. Куча паники, непонятных ошибок, недопонимания между игроками. Единственная разница - в прошлом сезоне точно проиграли бы. Но постоянно так везти не будет, так что большой вопрос, стоило ли менять Почеттино.
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10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
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Квадратный попуск и его любовничек - ссаться зайти с основы. Празднуют койтусом столь редкую победу щолси)
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Топари!
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Играл Бортмун, победил Щелсе, проиграл Лузерпуль, а обоссаны как всегда сыны гусейнов и птушники.
(ответить)
Нкунку только здоровья
(ответить)
Воу-воу, палегче. Шестые! После четырех туров! Ааастановите этот бизнесскарси!
(ответить)
и да, чо по Дисаси? Я еще в середине первого тайма писал, Фофану на право, Адерабио в центр к КОлвилу.
Как итог после замены :
А) Адерабио успокоил в центре.
б) атака воспрятала, потому что Фофана начал чаще выдвигаться вперед и оттягивать на себя внимание крайних защей Борнмута.
Но конечно забавно то, что главное тренеру для этой мысли аж час нужно было смотреть за мучениями Дисаси. При том я сука еще хуже мучения этой калеки на фланге видел в матче с Серветом. УЖе тогда должно было быть понятно, ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ ИГРАТЬ ПРАВОГО ЗАЩИТНИКА. Центрального еще ладно...но как этот тюлень без скорости и техники может играть флангового, вперед не ходит, зади всех за спину пускает и не доганяет.
Ну и выход Санчо оживил левый фланг. Нету пока тоже не сильно впечатляет, но стоит посмотреть за ним на правом фланге, где ему комфортнее играть.
Нкунку в плане реализации лучший наш игрок.
Фелиш...разачаровал, вышел финты свои покрутить и повозиться с мячем, не годится
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даже с таким "интересным" составом очки залутали. Хоть какой-то прогресс в сравнении с Шепоттиной
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В конце сезона опять с трофеем будем)))
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Первый матч и сразу ассист. Наверно тен Хаг кусает себя за локти.
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Xg:
Bournemouth - 2.16
Chelsea - 0.87
Абсолютно новый говноедси)))))
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С победой братья-пенсики!!! Как всегда лучший Кайседыч, просто топово в центре играет. Ну и Санчо отмечу, вышел и очень хорошо смотрелся, ГП должна добавить уверенности.
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