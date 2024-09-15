Нкунку вырвал для "Челси" победу над "Борнмутом"

Джейдон Санчо и Кристофер Нкунку Поздний гол Кристофера Нкунку с передачи дебютанта Джейдона Санчо обеспечил "Челси" нелогичную победу 0:1 в гостях у "Борнмута".

Как и ожидалось, на ворота "вишенок" вышел Марк Траверс вместо Кепы Аррисабалаги, Адам Смит появился вместо Хулиана Араухо.

Мало Гюсто и Энцо Фернандес не попали в заявку "синих". Вместо них в старте вышли Аксель Дисаси и Ренату Вейга. Джейдон Санчо начал матч в запасе.

Хозяева лучше начали матч и едва не открыли счет уже на четвертой минуте. Маркус Тавернье приложился с дистанции — перекладина!

"Борнмут" и дальше регулярно напрягал своего соперника. Особенно тяжко приходилось Дисаси, который действовал на позиции правого защитника.

"Челси" впереди лишь создал несколько полумоментов, вдобавок Николас Джексон не смог пробить Траверса.

На 37-й минуте Роберт Санчес столкнулся в своей штрафной с Эванилсоном. Рефери назначил пенальти, который взялся исполнять пострадавший, однако голкипер гостей вытащил мяч из нижнего угла ворот.

Выражая недовольство игрой своей команды впереди в первом тайме, Энцо Мареска уже в перерыве произвел замену. Так Санчо появился вместо Педру Нету.

На 59-й минуте за "Челси" вновь сыграл каркас ворот — это Райан Кристи с границы штрафной площади пробил в штангу.

Во втором тайме хозяева по-прежнему превосходили своего соперника по игре. "Вишенки" были очень трудолюбивы, подвергая давлению оборону "синих".

Игра гостей в атаке оставляла желать сильно лучшего, однако на 86-й минуте сработала одна из замен Марески. Появившийся со скамейки Кристофер Нкунку принял мяч в штрафной, ускользнул от трех оппонентов и поразил ворота — 0:1.

Отыграться хозяева уже не успели, хотя один хороший момент создали — Энес Унал пытался пробить Санчеса, но тот сыграл надежно.

Поражение "Борнмута" выглядит не вполне логичным, однако "Челси" повезло с пенальти и дважды повезло с каркасом ворот, а везет, как известно, сильнейшим.

"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2024 00:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. amirhan-gurazhev 15.09.2024 00:20 # amirhan-gurazhev
    льётся в декстера без остановки, не зря же он золотой писуар фапла

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  2. hachidlo 15.09.2024 00:19 # hachidlo
    06.06.2024 18:14 #
    dexter

    Вот это шикарная новость. Ситявые членососы и прочее отребье: мыльте жопы - Слот идет!

    Источник: http://fapl.ru/posts/108052/?c=1

    Сказал птушный членосос и пошёл мылить свою жопу.

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  3. division 15.09.2024 00:18 # division
    Борнмут смотрелся очень достойно, удачи им в следующем туре против картонок

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  4. intellect 15.09.2024 00:17 # intellect
    Короли Лондона! Слава Челси! Слава Украине! Челси Конференцию! Путлеру Гаагу!!

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  5. wengerrrro 15.09.2024 00:16 # wengerrrro
    эвертон опять вел 0-2 и прое6ал...

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  6. sir-alexferguson 15.09.2024 00:15 # sir-alexferguson
    аххах, после того как я ушел, д0лбоеба дополнительно обоссали
    от души, за меня всю работу выполнили, пока я чилил

    у д0лбоеба плотнее стали играть, неебически организовано. Как это вяжется у долю0еба с регулярными автобусами и новыми голевыми рекордами, хз

    у долбоеба конкуренция оказывается в потраченных бабках выражается. Че это МЮ или Челси не галактические чемпионы, хз

    у долбоеба большое количество очков чемпиона показывает конкурентность Лиги. хотя зависимость обратная, ибо при конкуренции очки отбираются

    д0лбоеб ржет над малым количеством очков лестера, а ты прикинь, что да, тогда именно и была потная катка

    Французская лига
    2015-2016 ПСЖ 96 очков
    2016-2017 Монако 95 очков
    2017-2018 ПСЖ 93 очка
    2018-2019 ПСЖ 91 очко

    По логике это дayна французская лига - самая конкурентная лига в истории!

    о чем говорить, если этот мудень считает обоссаную ливерку лучше праймового МЮ САФа 08-09, которая вместе с Барсой внушала страх в Европе
    А сама барса тоже хyета, ведь ее прайм пришелся на 2009-2011 г., а это уже давно. так чисто деревенский уровень

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  7. chelseafcthebest 15.09.2024 00:14 # chelseafcthebest
    красиво канешн отдали всех опорников нормальных по арендам типо сантоса, который лигу 1 разрывает и угочуквы, чтобы играть в центре с вейгой, который вроде как левый защ, и это при том что по сравнению с прошлым сезоном у нас +1 турнир добавился)

    камон красиво порешали)

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  8. leysan 15.09.2024 00:11 # leysan
    По игре как будто смотрел матч начала прошлого сезона. Куча паники, непонятных ошибок, недопонимания между игроками. Единственная разница - в прошлом сезоне точно проиграли бы. Но постоянно так везти не будет, так что большой вопрос, стоило ли менять Почеттино.

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  9. tihinya-moiyobir 15.09.2024 00:11 # tihinya-moiyobir
    10.09.2024 14:24 #
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536

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  10. dexter 15.09.2024 00:08 # dexter
    Квадратный попуск и его любовничек - ссаться зайти с основы. Празднуют койтусом столь редкую победу щолси)

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  11. chelsea88 15.09.2024 00:08 # chelsea88
    Топари!

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  12. hachidlo 15.09.2024 00:06 # hachidlo
    Играл Бортмун, победил Щелсе, проиграл Лузерпуль, а обоссаны как всегда сыны гусейнов и птушники.

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  13. ganinilyha 15.09.2024 00:05 # ganinilyha
    Нкунку только здоровья

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  14. dexter 15.09.2024 00:04 # dexter
    Воу-воу, палегче. Шестые! После четырех туров! Ааастановите этот бизнесскарси!

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  15. chelseafcthebest 15.09.2024 00:04 # chelseafcthebest
    и да, чо по Дисаси? Я еще в середине первого тайма писал, Фофану на право, Адерабио в центр к КОлвилу.
    Как итог после замены :
    А) Адерабио успокоил в центре.
    б) атака воспрятала, потому что Фофана начал чаще выдвигаться вперед и оттягивать на себя внимание крайних защей Борнмута.

    Но конечно забавно то, что главное тренеру для этой мысли аж час нужно было смотреть за мучениями Дисаси. При том я сука еще хуже мучения этой калеки на фланге видел в матче с Серветом. УЖе тогда должно было быть понятно, ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ ИГРАТЬ ПРАВОГО ЗАЩИТНИКА. Центрального еще ладно...но как этот тюлень без скорости и техники может играть флангового, вперед не ходит, зади всех за спину пускает и не доганяет.


    Ну и выход Санчо оживил левый фланг. Нету пока тоже не сильно впечатляет, но стоит посмотреть за ним на правом фланге, где ему комфортнее играть.

    Нкунку в плане реализации лучший наш игрок.
    Фелиш...разачаровал, вышел финты свои покрутить и повозиться с мячем, не годится

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  16. farot 15.09.2024 00:03 # farot
    даже с таким "интересным" составом очки залутали. Хоть какой-то прогресс в сравнении с Шепоттиной

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  17. division 15.09.2024 00:03 # division
    В конце сезона опять с трофеем будем)))

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  18. brown-ale 15.09.2024 00:02 # brown-ale
    Первый матч и сразу ассист. Наверно тен Хаг кусает себя за локти.

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  19. tihinya-moiyobir 15.09.2024 00:01 # tihinya-moiyobir
    Xg:

    Bournemouth - 2.16
    Chelsea - 0.87

    Абсолютно новый говноедси)))))

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  20. skydreams 15.09.2024 00:01 # skydreams
    С победой братья-пенсики!!! Как всегда лучший Кайседыч, просто топово в центре играет. Ну и Санчо отмечу, вышел и очень хорошо смотрелся, ГП должна добавить уверенности.

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