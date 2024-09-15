Нкунку вырвал для "Челси" победу над "Борнмутом"

Поздний гол Кристофера Нкунку с передачи дебютанта Джейдона Санчо обеспечил "Челси" нелогичную победу 0:1 в гостях у "Борнмута".

Как и ожидалось, на ворота "вишенок" вышел Марк Траверс вместо Кепы Аррисабалаги, Адам Смит появился вместо Хулиана Араухо.



Мало Гюсто и Энцо Фернандес не попали в заявку "синих". Вместо них в старте вышли Аксель Дисаси и Ренату Вейга. Джейдон Санчо начал матч в запасе.



Хозяева лучше начали матч и едва не открыли счет уже на четвертой минуте. Маркус Тавернье приложился с дистанции — перекладина!



"Борнмут" и дальше регулярно напрягал своего соперника. Особенно тяжко приходилось Дисаси, который действовал на позиции правого защитника.



"Челси" впереди лишь создал несколько полумоментов, вдобавок Николас Джексон не смог пробить Траверса.



На 37-й минуте Роберт Санчес столкнулся в своей штрафной с Эванилсоном. Рефери назначил пенальти, который взялся исполнять пострадавший, однако голкипер гостей вытащил мяч из нижнего угла ворот.



Выражая недовольство игрой своей команды впереди в первом тайме, Энцо Мареска уже в перерыве произвел замену. Так Санчо появился вместо Педру Нету.



На 59-й минуте за "Челси" вновь сыграл каркас ворот — это Райан Кристи с границы штрафной площади пробил в штангу.



Во втором тайме хозяева по-прежнему превосходили своего соперника по игре. "Вишенки" были очень трудолюбивы, подвергая давлению оборону "синих".



Игра гостей в атаке оставляла желать сильно лучшего, однако на 86-й минуте сработала одна из замен Марески. Появившийся со скамейки Кристофер Нкунку принял мяч в штрафной, ускользнул от трех оппонентов и поразил ворота — 0:1.



Отыграться хозяева уже не успели, хотя один хороший момент создали — Энес Унал пытался пробить Санчеса, но тот сыграл надежно.



Поражение "Борнмута" выглядит не вполне логичным, однако "Челси" повезло с пенальти и дважды повезло с каркасом ворот, а везет, как известно, сильнейшим.



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче