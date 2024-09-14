Алиссон расстроен тактикой "Форест" и игрой "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поделился своей досадой от домашнего поражения против "Ноттингем Форест".

В субботу Алиссон пропустил свой первый гол в новом сезоне Премьер-Лиги, а "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:1.



Алиссон испытывает разочарование от манеры игры соперника, который "лишь хотел обороняться", но также имеет претензии к своей команде, которая создала очень мало опасных моментов.



"Это досадно. Потерять очки дома — это совершенно никуда не годится, но соперник сегодня лишь хотел обороняться и играть в длинный заброс мяча. Мы слишком легко позволили им забить свой гол, мы плохо сыграли в обороне в том эпизоде".



"Нам не удавалось создавать моменты в большом количестве, нашей игре не хватало качества, нам нужно было больше энергии. Все наши возможности забить не были достаточно явными, а соперник отлично оборонялся, они бросались под мяч", — сообщил Алиссон BBC.