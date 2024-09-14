Слот — о поражении от "Форест": "Это большая неудача"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал "большой неудачей" домашнее поражение 0:1 от "Ноттингем Форест".

В субботу "Ливерпуль" впервые при Слоте потерял очки в Премьер-Лиге. При этом "красные" впервые в сезоне пропустили и не смогли забить.



Слот расстроен результатом и признает, что тактика "Форест" по длинному забросу мяча стала проблемой для его команды.



"Это большая неудача. Когда проигрываешь домашний матч, это всегда неудача. Обычно наш соперник не финиширует в топ-10, поэтому поражение против них — это большое разочарование, хотя они были организованными и действительно хорошо держали строй сегодня".



"Владение мячом — единственная вещь, на которую мы могли повлиять, потому что они много играли в длинный заброс мяча, и, отбирая затем мяч, тебе нужно пройти через 11 игроков".



"Мы много владели мячом, но смогли создать лишь три или четыре довольно хороших момента. Это никуда не годится".



"Когда ты так много владеешь мячом и так много находишься на чужой половине поля, нужно играть гораздо лучше, но мы совершили так много потерь в простых ситуациях. Такова главная история матча — владение мячом было недостаточно хорошо".



"Игроки вернулись из сборных в хорошем состоянии, и сегодня я увидел команду, которая хотела сражаться до конца. Так что дело не в энергии".



"Если вы посмотрите на голы, забитые нами до сих пор, то значительную долю мы забили после отборов. "Форест" же противопоставил нашему прессингу много длинных забросов мяча".



"Мы сыграли недостаточно хорошо, потому что слишком много отдельных игроков не соответствовали стандартам, к которым я привык в исполнении этих игроков", — цитирует Слота The Independent.