Гвардиола: "Ухода Франка в топ-клуб — вопрос времени"

Томас Франк и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что уход его коллеги Томаса Франка из "Брентфорда" на повышение — это лишь вопрос времени.

В субботу "Брентфорду" удалось доставить проблем "Сити", поразив ворота чемпионов Премьер-Лиги уже на первой минуте.

И хотя в итоге "горожане" одержали победу 2:1, Гвардиола остался под впечатлением от игры "пчел" и от Франка, которого минувшим летом сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

"Удивлен ли я, что элитные клубы не переманили Франка? Это вопрос времени. Томас — один из лучших. Это еще случится".

"Нам нужно было почувствовать, насколько все может быть сложно, насколько сложна Премьер-Лига в каждом матче".

"Люди говорят, что "Сити" так силен, но Премьер-Лига так сложна. Сегодня было реальное доказательство этому".

"Я являюсь большим фанатом "Брентфорда". Они играют в длинный пас, но они также обладают способностью разыгрывать мяч. Мои игроки проделали большой путь, но по-прежнему умеют терпеть. Я предпочитаю побеждать таким образом, нежели 4:0 или 5:0. Нам нужно это", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.




Метки Брентфорд, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2024 21:00

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