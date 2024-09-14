Гвардиола: "Ухода Франка в топ-клуб — вопрос времени"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что уход его коллеги Томаса Франка из "Брентфорда" на повышение — это лишь вопрос времени.

В субботу "Брентфорду" удалось доставить проблем "Сити", поразив ворота чемпионов Премьер-Лиги уже на первой минуте.



И хотя в итоге "горожане" одержали победу 2:1, Гвардиола остался под впечатлением от игры "пчел" и от Франка, которого минувшим летом сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



"Удивлен ли я, что элитные клубы не переманили Франка? Это вопрос времени. Томас — один из лучших. Это еще случится".



"Нам нужно было почувствовать, насколько все может быть сложно, насколько сложна Премьер-Лига в каждом матче".



"Люди говорят, что "Сити" так силен, но Премьер-Лига так сложна. Сегодня было реальное доказательство этому".



"Я являюсь большим фанатом "Брентфорда". Они играют в длинный пас, но они также обладают способностью разыгрывать мяч. Мои игроки проделали большой путь, но по-прежнему умеют терпеть. Я предпочитаю побеждать таким образом, нежели 4:0 или 5:0. Нам нужно это", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.