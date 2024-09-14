Тен Хаг похвалил Рэшфорда и сравнил того с "бутылкой кетчупа"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего нападающего Маркуса Рэшфорда после гола против "Саутгемптона".

В субботу на "Сент-Мэри" 26-летний Рэшфорд забил свой первый за 189 последних дней гол, поспособствовав победе "Юнайтед" над новичком Премьер-Лиги со счетом 0:3.



Тен Хаг чувствует, что ранее в этом сезоне Рэшфорда несправедливо критиковали — Маркус играл хорошо, но просто никак не мог отличиться.



"Мы не обращаем внимания на то, что говорят снаружи. Но после "Ливерпуля" в отношении него было слишком много негатива, потому что в том матче он создал два отличных шанса, 100-процентных шанса. Да и в других матчах этого сезона он играл очень хорошо. Он заслуживал гол, но ты должен потрудиться ради него".



"Именно это он и делает в данный момент, и затем ты бываешь вознагражден. Он забил отличный гол. Он забил уже так много голов за "Манчестер Юнайтед". Это удивительное количество голов для игрока его возраста, и я уверен, он забьет еще гораздо больше".



"Начиная сезон, каждому нападающему важно отличиться. Затем ты набираешь ход, укрепляешь веру в себя, и за этим следует больше голов".



"Нападающего можно сравнить с бутылкой кетчупа — как только кетчуп пошел, дальше будет больше", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.