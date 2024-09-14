Дубль Холанда обеспечил "Сити" волевую победу над "Брентфордом"

Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" одержать волевую победу в домашних стенах над "Брентфордом" со счетом 2:1.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Савиньо, которые заменили Рубена Диаша, Йошко Гвардиола, Бернарду Силву и Жереми Доку.



У "пчел" с первых минут вышли Сепп Ван ден Берг и Кин Льюис-Поттер, заменив Матиаса Йенсена и Кевина Шаде.



От начала матча не прошло и полминуты, а гости уже открыли счет. Стоунс помешал Эдерсону забрать мяч после скидки вдоль ворот, что позволило Йоану Висса поразил цель головой — 0:1.



"Брентфорд" сразу же создал еще два опаснейших момента, но на сей раз Эдерсон остановил выходившего один на один Висса и отразил удар Натана Коллинса с близкого расстояния.



Отделавшись испугом, "Сити" вскоре пришел в себя и на 19-й минуте сравнял счет. Эрлинг Холанд подкараулил отскок в штрафной и нанес удар с рикошетом — 1:1.



Хозяева окончательно втянулись в игру и на 32-й минуте вышли вперед. Холанд корпусом оттеснил Итана Пиннока после длинного заброса, выскочил один на один и подсек мяч перед голкипером — 2:1.



В дальнейшем "Сити" уже не позволял себе вольностей в обороне, продолжая неторопливо искать третий гол. Игра была у "горожан" под контролем.



В начале второго тайма "горожане" чуть замешкались, но со временем стали создавать моменты — просто мяч не шел в сетку. Холанд упустил несколько возможностей оформить хет-трик, не повезло и Савиньо.



Третий гол, конечно, не помешал бы "Сити", но преимущество хозяев и без того было зашкаливающим. В концовке ничего неожиданного не случилось.



"Сити" проспал начало матча, однако великолепная форма Эрлинга Холанда позволила "горожанам" с честью выйти из затруднительного положения.



"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче