"Ливерпуль" проиграл дома "Форест"
"Ливерпуль" впервые поскользнулся при Арне Слоте, потерпев домашнее поражение от "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.
Стартовый состав "красных" вновь не изменился.
У "лесников" в старт влились Алекс Морено, Николас Домингес, Райан Йетс и Джеймс Уорд-Проуз.
"Ливерпуль" достаточно неторопливо начал матч, хотя при этом владел инициативой. "Форест" защищался большим числом, но на 17-й минуте оборона гостей дала сбой. Луис Диас обокрал соперника на лицевой линии, приблизился к воротам и с острого угла пробил в ближнюю штангу.
На 24-й минуте "лесники" впервые показали зубы. Морган Гиббс-Уайт ворвался в штрафную и попытался перебросить мяч через голкипера, но мимо. Впрочем, в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.
В остатке тайма "красные" безуспешно пытались взломать оборону соперника, но тот больше не ошибался. Голкипер Матц Сельс также был безупречен.
Второй тайм начался с сейва Сельса после удара Мохамеда Салаха. Вскоре Алиссон ответил на это своим спасением, не позволив Крису Вуду завершить быструю атаку своей команды.
"Ливерпуль" словно стучался в закрытую дверь, что заставило Арне Слота уже на 60-й минуте произвести тройную замену.
Хозяева усилили свое давление, но в итоге сами пропустили. На 72-й минуте Каллум Хадсон-Одои оторвался от Конора Брэдли на подступах к штрафной и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
"Красные" не ожидали такого развития событий и вскоре едва не пропустили второй гол, однако Алиссон отразил удар вышедшего на замену Энтони Эланги.
В концовке "Ливерпуль", конечно, навалился изо всех сил, но "Форест" своего не отдал.
"Ливерпуль" допустил свою первую серьезную осечку при Арне Слоте. "Форест" свел на нет атакующую мощь соперника, а затем дождался своего шанса.
"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
14.09.2024 19:00
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Последние комментарии:
не это п13дец как можно на серьезных говорить, что условно футбол 2000-2010 был конкурентнее чем сейчас)))
раньше команды ниже 10ого места приезжали на олд трафорд, бридж и уезжали с 5 хуями за щекой без шансов. Сейчас эти команды приезжают и спокойно могут дать на клык.
Не говоря о том, что раньше для титула было достаточно набрать 80+ очей)))))) собственно мю сафа так и становился чемпиком, сосал в матчах с топами и на аутсайдерах набирал свои 80 поинтов))) нереальная конкуренция)
(ответить)
Когда уже расформируют гейклуб аснл?
(ответить)
Если Эвертон сегодня не победит, это самая невезучая команда.
(ответить)
кексики наступают))
Масштабный пожар в Шебекинском горокруге в Белгородской области
По словам губернатора, в округе горит подстилка и валежник. Из-за ограничения видимости и сильного задымления власти перекрывали трассу на Шебекино в нескольких районах, сейчас движение возобновлено.
«В округе большое количество пожаров. Работают 5 пожарных расчётов, от департамента лесного хозяйства привлечены 6 единиц техники. Дал поручение выделить дополнительную технику для ликвидации, а также направить добровольные пожарные дружины из соседних районов», — написал он.
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Ахапахапх
(ответить)
Там претенденты на ЧШ ебут претендентов на 4-ку, смотреть до конца.
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Я слушаю Black Sabbath.. Похуй на мосек лающих на красного слона.
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красиво пенс обоссал подзалупалей
14.09.2024 18:00 #
sausage
В перерыве показывают, как Ливерпуль манков на ОТ раскатывал на изи, а тут на Энфилде не могут сраных лесников вскрыть. Хорош уже дурика валять!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/110000/?c=1#c7967110
(ответить)
Мне еще понравился момент, когда Одои, после забитого гола, кричал: «Сосать, подзалупуль, сосать»
(ответить)
Ливерпуль меня усыпил в первом тайме, зато пенсов точно посмотрим)
(ответить)
14.09.2024 19:08 #
dexter
Ебаные сборные... Ниче, холодный душ полезен.
Источник: http://fapl.ru/posts/110003/?c=1#c7967217
признавайтесь, кто облил кекстера мочой?
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Климатический кризис усугубляется: лето стало самым жарким в истории
Европейское климатическое агентство «Коперник» сообщило, что лето 2024 года стало самым жарким в истории наблюдений, из-за чего повысилась вероятность того, что текущий год также станет самым жарким.
При этом мировые температурные рекорды были побиты еще в прошлом году на фоне изменения климата, воздействия климатического явления Эль-Ниньо и экстремальной погоды. По данным агентства, средний показатель температуры лета составил 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,03 градуса больше прошлогоднего рекорда.
Данные «Коперника» уходят в прошлое лишь до 1940 года, однако американские, британские и японские данные датируются серединой XIX века, и они свидетельствуют, что последние 10 лет были самыми жаркими с тех пор, как производятся измерения. Более того, ряд исследователей полагает, что оно было наиболее жарким и вовсе за последние 120 тысяч лет.
Последние два августа были одинаково жаркими с показателем в 16,82 градуса, а минувший июль оказался первым, когда не был поставлен рекорд, лишь немногим уступив июлю прошлого года. При этом, учитывая, что июнь был гораздо жарче прошлогоднего, лето 2024 года все равно оказалось самым жарким.
Ученые подчеркнули, что эти показатели наглядно показывают, что климатический кризис только усугубляется.
https://www.theguardian.com/environment/article/2024/sep/06/hottest-summer-record
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14.09.2024 19:24 #
sir-alexferguson
это конкуренция днищ, е6лан
хотя тебе тупоголовому бессмысленно это объяснять. наяривый на современный примитив и пездуй отседова
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/110003/?c=1#c7967214
Вот насколько можно поехать кукухой на тебе ностальгии и раньше было лучше.
Он это говорит про АПЛ. АПЛ, блять. Это была лига, где в 90-е пол команд играли по принципу "навесим в штрафную, а там столб пизданет". Она даже лучшей лигой мира не была епты.
Я думал ну просто натурально невозможно считать, что АПЛ сейчас ПРИМИТИВНЕЕ чем в девяностые. Но нет. Человек настолько поехал кукухой, что в его манамирке сейчас АПЛ примитивней.
(ответить)
Челси будет на троне
Это я вам обещаю
Вы видите мой ник? Он говорит обо всем.
(ответить)
залупю?????
(ответить)
Жду Кьезу на бенче в след турике и Кертиса вместо венгра. И Мозоль вместо Жоты.
(ответить)
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прекрасно начал новый сезон. В субботней игре чемпионата Англии против «Брентфорда» норвежский футболист оформил дубль по ходу первого тайма. Таким образом, количество голов Холанна в четырёх стартовых играх сезона 2024/2025 достигло девяти. Как сообщает Squawka, Холанн установил рекорд – он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось забить девять голов в четырёх первых играх сезона.
к-конкуренция
ах да, я забыл, что это сити такие небожители, а холанн - новый ван бастен. хотя и ван бастен сосет, дворовый же футбол был
(ответить)
Р
П
Л
было, есть и будет
(ответить)
Пересмотрел концовку этого матча. Изи победа португальского философа над лысым шарлатаном. Что-то забыл? Ах да.. Ливерпуль клуб пидорасов!)
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очередное доказательство невероятной конкуренции в современном футболе в отличие от дворового футбола прошлого, как утверждают всякие д0лб0ебы
говнари хоть какие, соберитесь уже, пятое подряд чемпионство шитям отдадите?
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