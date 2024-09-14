"Ливерпуль" проиграл дома "Форест"

"Ливерпуль" впервые поскользнулся при Арне Слоте, потерпев домашнее поражение от "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.

Стартовый состав "красных" вновь не изменился.



У "лесников" в старт влились Алекс Морено, Николас Домингес, Райан Йетс и Джеймс Уорд-Проуз.



"Ливерпуль" достаточно неторопливо начал матч, хотя при этом владел инициативой. "Форест" защищался большим числом, но на 17-й минуте оборона гостей дала сбой. Луис Диас обокрал соперника на лицевой линии, приблизился к воротам и с острого угла пробил в ближнюю штангу.



На 24-й минуте "лесники" впервые показали зубы. Морган Гиббс-Уайт ворвался в штрафную и попытался перебросить мяч через голкипера, но мимо. Впрочем, в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.



В остатке тайма "красные" безуспешно пытались взломать оборону соперника, но тот больше не ошибался. Голкипер Матц Сельс также был безупречен.



Второй тайм начался с сейва Сельса после удара Мохамеда Салаха. Вскоре Алиссон ответил на это своим спасением, не позволив Крису Вуду завершить быструю атаку своей команды.



"Ливерпуль" словно стучался в закрытую дверь, что заставило Арне Слота уже на 60-й минуте произвести тройную замену.



Хозяева усилили свое давление, но в итоге сами пропустили. На 72-й минуте Каллум Хадсон-Одои оторвался от Конора Брэдли на подступах к штрафной и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



"Красные" не ожидали такого развития событий и вскоре едва не пропустили второй гол, однако Алиссон отразил удар вышедшего на замену Энтони Эланги.



В концовке "Ливерпуль", конечно, навалился изо всех сил, но "Форест" своего не отдал.



"Ливерпуль" допустил свою первую серьезную осечку при Арне Слоте. "Форест" свел на нет атакующую мощь соперника, а затем дождался своего шанса.



"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче