Тен Хаг не удивлен игрой Де Лигта против "Саутгемптона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не удивлен игрой защитника Маттейса Де Лигта против "Саугемптона".

25-летний Де Лигт оказался под шквалом критики после поражения "Юнайтед" от "Ливерпуля" со счетом 0:3 и после неудачной поездки в сборную Голландии.



Однако в субботу Де Лигт убедительно ответил своим критикам. Маттейс открыл счет в победном для "Юнайтед" матче против "Саутгемптона" (0:3) и продемонстрировал надежную игру в обороне.



Тен Хаг доволен Де Лигтом и ожидает, что его соотечественник будет играть еще лучше, когда наберет форму.



"Я не удивлен. В данный момент он не в форме, он не набрал 100-процентные обороты. Чтобы сделать это, ему нужны матчи".



"Сейчас мы видим проблески того, на что он способен, и когда он наберет форму, то будет играть гораздо лучше. Мы довольны им и особенно довольны его игрой сегодня", — сообщил Тен Хаг BBC.