Слота не отвлекает контрактная ситуация Ван Дейка, Трента и Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что контрактная ситуация Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Салаха не является для него отвлекающим фактором.

Контракты всех трех перечисленных игроков, которые находятся на ведущих ролях в "Ливерпуле", истекают в конце этого сезона.



Однако Слот не видит в этом проблемы и просто сосредоточен на том, чтобы все трое играли в свой лучший футбол.



"Я снова дам скучный ответ, и вы не дождетесь от меня другого, пока нет новостей. Здесь мы не говорим о контрактных ситуациях".



"Отвлекает ли это? Меня — нет, потому что я полностью сосредоточен на игроках в команде, и они находятся в команде".



"Я просто сосредоточен на том, чтобы стараться работать с ними наилучшим образом, заставляя их показывать свою лучшую игру. Так что это совершенно меня не отвлекает", — цитирует Слота Daily Mirror.