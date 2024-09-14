"Юнайтед" разгромил на выезде "Саутгемптон"

Маркус Рэшфорд и Маттейс Де Лигт "Манчестер Юнайтед" одержал выездную победу 0:3 над посыпавшимся после нереализованного пенальти "Саутгемптоном".

В стартовом составе "святых" впервые в сезоне появился арендованный у "Челси" полузащитник Лесли Угочукву.

У "красных дьяволов" с первых минут вышли Кристиан Эриксен и Амад Диалло. Мануэль Угарте начал матч в запасе, как и Каземиро.

Первый момент в матче создали хозяева. Тайлер Диблинг продвинулся по правому флангу, начал смещаться в центр, вошел в штрафную и нанес обводящий удар в дальний угол ворот, но Андре Онана в прыжке вытащил мяч.

Вскоре гости ответили моментом Джошуа Зиркзее, но тот лишь слегка ткнул мяч по направлению ворот после передачи к границе вратарской от Эриксена.

"Саутгемптон" чувствовал себя весьма комфортно, лучше контролировал мяч и регулярно показывал зубы. В одном из эпизодов только Маттейс Де Лигт остановил летевший в ворота его команды мяч после удара Кэмерона Арчера.

На 30-й минуте Диогу Далот вновь упустил Диблинга, подкатившись под своего оппонента на краю штрафной площади. Был назначен пенальти, однако Онана отразил и удар, и добивание Арчера.

"Юнайтед" резко встрепенулся и даже открыл счет на 35-й минуте. Бруну Фернандеш выполнил подачу к дальней штанге, где Де Лигт выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

На 40-й минуте Маркус Рэшфорд вышел один на один с Аароном Рамсдейлом по правому краю штрафной, но голкипер "святых" среагировал на удар своего партнера по сборной Англии.

Впрочем, уже в следующей атаке Рэшфорд исправился. Маркус на рывке ушел от опекуна и закрутил мяч в угол ворот из-за пределов штрафной — 0:2.

Хозяева совсем поплыли и едва не пропустили еще, и свисток на перерыва стал для них облегчением.

Во втором тайме "Юнайтед" полностью доминировал в игре, хотя особо никуда не спешил. "Саутгемптон" выглядел совершенно беспомощно.

На 79-й минуте положение "святых" только усугубилось, потому что Джек Стивенс получил прямую красную карточку за откровенно грубую игру против Алехандро Гарначо.

В концовке Зиркзее не использовал 100-процентный момент, но "дьяволы" все же реализовали численное преимущество, потому что на исходе компенсированного времени Гарначо пробил в касание после передачи Далота назад от лицевой линии — 0:3.

Нереализованный Арчером пенальти поделил матч на две части. В первой "Саутгемптон" переигрывал своего соперника и атаковал очень остро, а во второй был просто беззуб. "Юнайтед" вполне мог побеждать и с более крупным счетом.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2024 16:30

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 14.09.2024 18:17 # skychnie-oboi
    Каличи пцц - выход в атаку и какой то всегда тупой последний пас вникуда.То рядом то внедодачу в пинду...Лучше бы лупили с 20 м чем так бездарно недокаты делать.

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  2. seshcherka-lfc 14.09.2024 18:07 # seshcherka-lfc
    Бля братишки, чуть не было времени на фаплю заходить. Скажите, голосование натщолотой унитаз цапли окончено? Кто победил? Кто взял серебро? кто взял бронзу?

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  3. kukuruzko 14.09.2024 18:05 # kukuruzko
    https://ic.pics.livejournal.com/vesna2026/95075253/17998/17998_900.jpg

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  4. seshcherka-lfc 14.09.2024 18:05 # seshcherka-lfc
    Эй пидралик, а ну или сюда, дело есть

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  5. sausage 14.09.2024 18:00 # sausage
    В перерыве показывают, как Ливерпуль манков на ОТ раскатывал на изи, а тут на Энфилде не могут сраных лесников вскрыть. Хорош уже дурика валять!

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  6. bembo 14.09.2024 17:49 # bembo
    эй, лузерхуесосня!Пользователь получил предупреждение

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  7. kukuruzko 14.09.2024 17:40 # kukuruzko
    Горошек в это сезоне поставили знатный

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  8. high-malvern 14.09.2024 17:35 # high-malvern
    Легендарный ВИКИНГ!!!

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  9. imf-tau 14.09.2024 17:35 # imf-tau
    Английская Лига Фермеров.

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  10. bembo 14.09.2024 17:34 # bembo
    ЭЙ, ПОДЗАЛУПЮ!Пользователь получил предупреждение

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  11. seshcherka-lfc 14.09.2024 17:33 # seshcherka-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  12. narcot 14.09.2024 17:30 # narcot
    ёршики, брелоки к осмотру))

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  13. kukuruzko 14.09.2024 17:23 # kukuruzko
    ВАШЕ ВОЗДУШЕСТВО

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  14. chiesa 14.09.2024 17:22 # chiesa
    И снова норвежская палка-замыкатель

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  15. zaeba1l 14.09.2024 17:21 # zaeba1l
    Всё идет по плану...


    14.09.2024 10:21 # удалить
    zaeba1l

    Сегодня пчёлки будут в гостях ебать горожанок..
    У них гостевая футболка голубая, но так как хозяева голубые,
    они будут в своей домашней - красно-белой в полосочку.
    Ебать будут жестко. Смотрим. Томас Франк, брат, не подведи!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/109988/?c=1#c7966988

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  16. chiesa 14.09.2024 17:21 # chiesa
    А быстро калалей сдуло отсюда

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  17. seshcherka-lfc 14.09.2024 17:21 # seshcherka-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  18. takernotagiver 14.09.2024 17:05 # takernotagiver
    Брентфорд по традиции сунул Сити

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  19. heyoung 14.09.2024 17:04 # heyoung
    Короли

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  20. bembo 14.09.2024 16:58 # bembo
    подзалупали?

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