"Юнайтед" разгромил на выезде "Саутгемптон"
"Манчестер Юнайтед" одержал выездную победу 0:3 над посыпавшимся после нереализованного пенальти "Саутгемптоном".
В стартовом составе "святых" впервые в сезоне появился арендованный у "Челси" полузащитник Лесли Угочукву.
У "красных дьяволов" с первых минут вышли Кристиан Эриксен и Амад Диалло. Мануэль Угарте начал матч в запасе, как и Каземиро.
Первый момент в матче создали хозяева. Тайлер Диблинг продвинулся по правому флангу, начал смещаться в центр, вошел в штрафную и нанес обводящий удар в дальний угол ворот, но Андре Онана в прыжке вытащил мяч.
Вскоре гости ответили моментом Джошуа Зиркзее, но тот лишь слегка ткнул мяч по направлению ворот после передачи к границе вратарской от Эриксена.
"Саутгемптон" чувствовал себя весьма комфортно, лучше контролировал мяч и регулярно показывал зубы. В одном из эпизодов только Маттейс Де Лигт остановил летевший в ворота его команды мяч после удара Кэмерона Арчера.
На 30-й минуте Диогу Далот вновь упустил Диблинга, подкатившись под своего оппонента на краю штрафной площади. Был назначен пенальти, однако Онана отразил и удар, и добивание Арчера.
"Юнайтед" резко встрепенулся и даже открыл счет на 35-й минуте. Бруну Фернандеш выполнил подачу к дальней штанге, где Де Лигт выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
На 40-й минуте Маркус Рэшфорд вышел один на один с Аароном Рамсдейлом по правому краю штрафной, но голкипер "святых" среагировал на удар своего партнера по сборной Англии.
Впрочем, уже в следующей атаке Рэшфорд исправился. Маркус на рывке ушел от опекуна и закрутил мяч в угол ворот из-за пределов штрафной — 0:2.
Хозяева совсем поплыли и едва не пропустили еще, и свисток на перерыва стал для них облегчением.
Во втором тайме "Юнайтед" полностью доминировал в игре, хотя особо никуда не спешил. "Саутгемптон" выглядел совершенно беспомощно.
На 79-й минуте положение "святых" только усугубилось, потому что Джек Стивенс получил прямую красную карточку за откровенно грубую игру против Алехандро Гарначо.
В концовке Зиркзее не использовал 100-процентный момент, но "дьяволы" все же реализовали численное преимущество, потому что на исходе компенсированного времени Гарначо пробил в касание после передачи Далота назад от лицевой линии — 0:3.
Нереализованный Арчером пенальти поделил матч на две части. В первой "Саутгемптон" переигрывал своего соперника и атаковал очень остро, а во второй был просто беззуб. "Юнайтед" вполне мог побеждать и с более крупным счетом.
"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
14.09.2024 16:30
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Каличи пцц - выход в атаку и какой то всегда тупой последний пас вникуда.То рядом то внедодачу в пинду...Лучше бы лупили с 20 м чем так бездарно недокаты делать.
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Бля братишки, чуть не было времени на фаплю заходить. Скажите, голосование натщолотой унитаз цапли окончено? Кто победил? Кто взял серебро? кто взял бронзу?
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https://ic.pics.livejournal.com/vesna2026/95075253/17998/17998_900.jpg
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Эй пидралик, а ну или сюда, дело есть
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В перерыве показывают, как Ливерпуль манков на ОТ раскатывал на изи, а тут на Энфилде не могут сраных лесников вскрыть. Хорош уже дурика валять!
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эй, лузерхуесосня!
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Горошек в это сезоне поставили знатный
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Легендарный ВИКИНГ!!!
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Английская Лига Фермеров.
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ЭЙ, ПОДЗАЛУПЮ!
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КОРОЛИ!!!
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ёршики, брелоки к осмотру))
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ВАШЕ ВОЗДУШЕСТВО
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И снова норвежская палка-замыкатель
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Всё идет по плану...
14.09.2024 10:21 # удалить
zaeba1l
Сегодня пчёлки будут в гостях ебать горожанок..
У них гостевая футболка голубая, но так как хозяева голубые,
они будут в своей домашней - красно-белой в полосочку.
Ебать будут жестко. Смотрим. Томас Франк, брат, не подведи!
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Источник: http://fapl.ru/posts/109988/?c=1#c7966988
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А быстро калалей сдуло отсюда
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КОРОЛИ!!!
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Брентфорд по традиции сунул Сити
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Короли
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подзалупали?
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