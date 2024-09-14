"Юнайтед" разгромил на выезде "Саутгемптон"

"Манчестер Юнайтед" одержал выездную победу 0:3 над посыпавшимся после нереализованного пенальти "Саутгемптоном".

В стартовом составе "святых" впервые в сезоне появился арендованный у "Челси" полузащитник Лесли Угочукву.



У "красных дьяволов" с первых минут вышли Кристиан Эриксен и Амад Диалло. Мануэль Угарте начал матч в запасе, как и Каземиро.



Первый момент в матче создали хозяева. Тайлер Диблинг продвинулся по правому флангу, начал смещаться в центр, вошел в штрафную и нанес обводящий удар в дальний угол ворот, но Андре Онана в прыжке вытащил мяч.



Вскоре гости ответили моментом Джошуа Зиркзее, но тот лишь слегка ткнул мяч по направлению ворот после передачи к границе вратарской от Эриксена.



"Саутгемптон" чувствовал себя весьма комфортно, лучше контролировал мяч и регулярно показывал зубы. В одном из эпизодов только Маттейс Де Лигт остановил летевший в ворота его команды мяч после удара Кэмерона Арчера.



На 30-й минуте Диогу Далот вновь упустил Диблинга, подкатившись под своего оппонента на краю штрафной площади. Был назначен пенальти, однако Онана отразил и удар, и добивание Арчера.



"Юнайтед" резко встрепенулся и даже открыл счет на 35-й минуте. Бруну Фернандеш выполнил подачу к дальней штанге, где Де Лигт выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



На 40-й минуте Маркус Рэшфорд вышел один на один с Аароном Рамсдейлом по правому краю штрафной, но голкипер "святых" среагировал на удар своего партнера по сборной Англии.



Впрочем, уже в следующей атаке Рэшфорд исправился. Маркус на рывке ушел от опекуна и закрутил мяч в угол ворот из-за пределов штрафной — 0:2.



Хозяева совсем поплыли и едва не пропустили еще, и свисток на перерыва стал для них облегчением.



Во втором тайме "Юнайтед" полностью доминировал в игре, хотя особо никуда не спешил. "Саутгемптон" выглядел совершенно беспомощно.



На 79-й минуте положение "святых" только усугубилось, потому что Джек Стивенс получил прямую красную карточку за откровенно грубую игру против Алехандро Гарначо.



В концовке Зиркзее не использовал 100-процентный момент, но "дьяволы" все же реализовали численное преимущество, потому что на исходе компенсированного времени Гарначо пробил в касание после передачи Далота назад от лицевой линии — 0:3.



Нереализованный Арчером пенальти поделил матч на две части. В первой "Саутгемптон" переигрывал своего соперника и атаковал очень остро, а во второй был просто беззуб. "Юнайтед" вполне мог побеждать и с более крупным счетом.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче