Гвардиола будет больше смотреть матчи "Ливерпуля" из-за Слота

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему теперь придется больше смотреть матчи "Ливерпуля", чтобы понять изменившуюся манеры игры "красных" с приходом Арне Слота.

По словам Гвардиолы, ему не нужно много времени на изучение соперника вроде "Арсенала" Микеля Артеты. То же самое было с "Ливерпулем" при Юргене Клоппе, но теперь у "красных" новый главный тренер, чьи повадки Хосеп пока не определил.



"Когда в Лиге Чемпионов я играю против нового клуба, который я не знаю, мне нужно увидеть гораздо больше, чем, например, когд я играю против "Арсенала". Конечно, я хочу смотреть и "Арсенал", но Микель трудится там уже четыре или пять лет".



"То же самое было прежде с Юргеном Клоппом и "Ливерпулем". Но теперь мне нужно больше смотреть "Ливерпуль" из-за Арне — я точно не знаю, что они делают. Когда был Юрген, мы лучше знали друг друга".



"Когда я был моложе, то гораздо, гораздо больше смотрел футбол, чем сейчас. Сейчас я стал ленивее. Думаю, я смотрю достаточно, чтобы понять, что хотят делать соперники. Я пытаюсь отобрать правильные записи, чтобы показать своим игрокам и объяснить им, что они должны постараться сделать для победы", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.