Эшли Коул покинул "Бирмингем" ради работы на FA

FA официально подтвердила, что бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул покинул клуб Лиги Один "Бирмингем" и теперь сосредоточится на тренерской роли в сборной Англии.

Ассистируя Ли Карсли в молодежной сборной Англии U-21 с 2021 года, Коул последовал за 50-летним ирландцем, когда тот был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера взрослой сборной.



В прошлом году Карсли и Коул привели молодых англичан к триумфу на Чемпионате Европы U-21, а ранее в сентябре дуэт Ли и Эши проявил себя и на взрослом уровне, обеспечив родоначальникам футбола победы над Ирландией и Финляндией в Лиге Наций с одинаковым счетом 2:0.



Прежде 43-летний Коул совмещал тренерскую роль на международной арене с работой в "Челси", "Эвертоне" и затем в "Бирмингеме", но теперь Эшли оставляет клубный футбол, как следует из официального заявления Ассоциации.



В свое время Коул сыграл 107 матчей за сборную Англии, приняв участие в пяти больших турнирах.