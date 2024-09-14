Мареска объяснил, почему "Челси" не заявил Фофана, Лавиа и Палмера на Лигу Конференций

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему не включил Весле Фофана, Ромео Лавиа и Коула Палмера в заявку на Лигу Конференций.

Фофана, Лавиа и Палмер стали тремя большими именами, отсутствующими в заявке "Челси" на третий по значимости клубный турнир Европы.



По словам Марески, Фофана и Лавиа он решил поберечь после известных проблем обоих со здоровьем в прошлом сезоне, тогда как Палмер просто получит возможность перевести дух посреди недели.



"В случае с Ромео и Уэсом это довольно ясно, потому что они не играли в прошлом году. Нам нельзя думать о том, чтобы давать им игровые минуты в Премьер-Лиге, затем через три дня в Лиге Конференций и затем в Премьер-Лиге снова".



"Что касается Коула, то я довольно хорошо его знаю. Прошлый сезон был весьма интенсивным, напряженным для него — он перешел из "Сити" сюда и затем забил много голов. Думаю, если мы хотим помочь Коулу, нам нужно облегчить давление, возлагаемое на его плечи. Он должен разделить его с партнерами по команде. Это единственный способ, чтобы он попытался снова сделать то, что сделал в прошлом сезоне", — цитирует Мареску The Guardian.