Галлас: "Фанаты МЮ должны забыть о Зидане"

Экс-защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас заявил, что его соотечественник Зинедин Зидан никогда не будет тренировать "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с двух поражений в трех матчах, что вызвало очередную волну спекуляция насчет будущего главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



На протяжении последних лет Зидана регулярно связывали с переходом "Юнайтед", однако Галлас видит вескую причину, почему легенда французского футбола не возьмется за эту работу.



"Фанаты "Манчестер Юнайтед" должны забыть о Зинедине Зидане. Он не возьмется за эту работу, и основная причина в том, что он не говорит по-английски".



"Он не захочет оказаться в ситуации, когда ему бы пришлось учить язык, и я думаю, это справедливо. Ему нужно, чтобы игроки понимали, чего он ожидает от них. Ему нужны отношения, когда он сможет веселиться и шутить в процессе. Он не возьмется за эту работу, даже если ему поступит предложение, и я не думаю, что мы увидим его в Премьер-Лиге в каком-либо обозримом будущем", — цитирует Галласа Daily Mirror.