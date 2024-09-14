Тен Хаг рассказал, что следил за Угарте три года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, что полузащитник Мануэль Угарте давно был у него на радаре.

"Юнайтед" удалось оформить покупку Угарте у ПСЖ за 50.5 млн. фунтов только в заключительный день летнего трансферного окна, и в субботу против "Саутгемптона" Мануэль сможет дебютировать за свой новый клуб.



Однако впервые Угарте приглянулся Тен Хагу еще три года назад, когда они противостояли друг другу в Лиге Чемпионов. Эрик убежден, что 23-летний уругваец способен стать важным игроком для "Юнайтед".



"Будучи тренером "Аякса", я уже играл против него, когда мы встречались со "Спортингом". Он довольно давно на моем радаре".



"Он пришел к нам, и это был поздний трансфер, но он играет на очень важной позиции. Ты должен связывать оборону с атакой, атаку с обороной".



"Взаимопонимание здесь играет очень важную роль, чтобы управлять командой, вести команду, связывать атаку с обороной, оборону с атакой".



"Мы должны помочь ему, мы должны показать ему, как он должен играть в этой роли, но по увиденному нами можно судить, что он уже многое знает".



"По своему профилю, как мы думаем, он подходит для этой роли, и теперь мы должны научить его некоторым деталям, как это устроено в нашей команде", — цитирует Тен Хага Evening Standard.