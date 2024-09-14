Тен Хаг заступился за Де Лигта

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заступился за своего защитника Маттейса Де Лигта после неудачной поездки того в сборную Голландии.

Став виновником двух пропущенных голландцами голов в матче Лиги Наций против сборной Германии (2:2), 25-летний Де Лигт был заменен уже в перерыве.



Главный тренер голландцев Рональд Куман сказал про Де Лигта, что "это просто похоже на период, когда все его ошибки наказываются", однако Тен Хаг не думает, что это имеет отношение к "Юнайтед".



"Думаю, он (Куман) сказал это относительно голландской сборной, а не клубной ситуации".



Я знаю Маттейса, и он обладает отличным характером. С таким характером он преодолеет это и справится с этой ситуацией в голландской сборной. Это определенно не отражает его клубную ситуацию".



"Меня не пугает эта ситуация, потому что я знаю его качества, я знаю его характер, и я знаю, что он реабилитируется. Другое дело, что предсезонный период был очень сложным для него, потому что он не играл матчи".



"Единственным матчем, на который он вышел в старте был наш последний матч против "Ливерпуля". Не имея игрового ритма и не набрав полный ход, он отправился в голландскую сборную и вышел в старте, но когда он поправит это, вы увидите его качества и увидите другого игрока", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.



