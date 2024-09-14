Гвардиола: "Все команды Премьер-Лиги хотят, чтобы мы были наказаны"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что каждый другой клуб в Премьер-Лиге хочет, чтобы "горожане" проиграли дело по обвинениям в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В ближайший понедельник независимая комиссия начнет слушания по громкому иску Премьер-Лиги к "Сити". "Горожане" могут быть наказаны снятием очков или даже исключением из высшего дивизиона, если их вина будет доказана.



Недавно президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что большинство клубов Премьер-Лиги выступает за то, чтобы наказать "Сити", и Гвардиола вынужден согласиться со своим соотечественником, известным своим враждебным настроем к "горожанам".



"Возможно, он прав. Все команды Премьер-Лиги хотят, чтобы мы были наказаны. Это первый раз и, надеюсь, последний, когда я согласен с Тебасом. Но в современной демократии есть справедливость — поэтому давайте дождемся решения".



"Мы убеждены, что не сделали ничего неправильного. Мы доверимся независимой комиссии и подождем вердикта", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.