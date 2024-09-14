Тен Хаг уверен, что Каземиро реабилитируется за провал против "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его полузащитник Каземиро сможет реабилитироваться после провального матча против "Ливерпуля".

Совершил две ошибки, которые привели к пропущенным голам, Каземиро был заменен Тен Хагом уже в перерыве проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" перед этим международным перерывом (0:3).



Несмотря на это, Тен Хаг по-прежнему рассчитывает на Каземиро и верит, что огромный опыт поможет 32-летнему бразильцу отреагировать на неудачу.



"Мы определенно в нем нуждаемся. И, конечно, я разговаривал с ним об этом ситуации, но у каждого может быть плохой день в офисе. Или у вас никогда не было плохого дня в офисе?"



"Конечно, в его случае это другой подход, нежели в случае с молодым игроком. Он опытен, и это происходит не впервые. Он уже реагировал на плохие матчи, и теперь ему нужно отреагировать на этот".



"Но это нормальная вещь в жизни. У тебя бывают взлеты и падения".



"Такова жизнь и такова жизнь футболиста, только для футболиста это очевидно — многие наблюдают за тобой и имеют свое мнение, и ты должен справляться с этим".



"Но он знает, как справиться с этим. Нет такого игрока, чья карьера бы шла только вверх. То же самое касается командного уровня, он не идет только вверх".



"Ты должен справляться с этим, но в то же время важен конечный результат", — цитирует Тен Хага Evening Standard.