Артета: "Стерлинг готов делать разницу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его новичок Рахим Стерлинг способен сделать разницу в дерби против "Тоттенхэма".

Воскресное дерби Северного Лондона обещает стать дебютом Стерлинга за "Арсенал", который арендовал Рахима до конца сезона у "Челси".



В свое время Артете довелось поработать со Стерлингом в "Манчестер Сити", поэтому Микель прекрасно знает, насколько полезен может быть 29-летний англичанин.



"В карьере каждого бывают перепады. Я знаю его и знаю, как он играет. Когда ты всегда проявляешь себя, всегда исполняешь важную роль, когда ты обладаешь этим статусом и этой ролью, то спад в форме становится ударом по тебе. Мы должны исправить это, но у нас есть все основания и правильный контекст, чтобы вернуть его на желаемый уровень".



"Его первыми словами были: "Я мечтал об этом звонке". Вот и все. Это говорит, что он действительно обладает желанием, и он видит себя здесь, приносящим пользу и наслаждающимся своей профессией. Это снимает все вопросы, а остальное я и так знаю про него. Это одна из вещей, которые мне нравятся в Разе: ты берешь его на любой стадион, где угодно в мире, и он готов делать разницу", — цитирует Артету The Guardian.