"Челси" отправил Давида Датро Фофана в "Гезтепе"

"Челси" объявил о переходе своего нападающего Давида Датро Фофана в турецкий "Гезтепе" на правах аренды.

Ранее на этой неделе у Фофана сорвался переход в греческий АЕК, который собирался взять 23-летнего ивуарийца в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов.



Давид Датро все-таки вырвался со "Стэмфорд Бридж" и запрыгнул в последний год, присоединившись к "Гезтепе" перед самым закрытием летнего трансферного окна в Турции.



По слухам, клуб из Измира получил опцию выкупа Фофана в конце сезона, а "Челси" принадлежит право отозвать игрока из аренды в январе.



Фофана, сыгравший только четыре матча за "Челси" после своего перехода из "Мольде" в январе 2023, провел вторую половину прошлого сезона в аренде в "Бернли", где забил четыре гола в 15 поединках.