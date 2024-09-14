4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 14 сентября, восемью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Саутгемптон" не выиграл ни одного из 16 последних матчей в Премьер-Лиге — с победы 1:0 над "Лестером" в марте 2023. "Манчестер Юнайтед" потерпел только одно поражение в 30 последних матчах Премьер-Лиги против новичков дивизиона (22 победы, 7 ничьих) — 4:1 против "Уотфорда" в ноябре 2021. "Святые" не выиграли ни одной из 14 последних встреч с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Саутгемптона" Бен Бреретон Диас доступен, несмотря на вынужденную замену в первом тайме матча сборной Чили против Боливии во вторник. Гэвин Базуну и Камалдин Сулемана продолжают лечиться.



За "Юнайтед" должен дебютировать полузащитник Мануэль Угарте. Люк Шоу и Расмус Хейлунд находятся на пороге возвращения в строй, но Виктору Линделефу, Лени Йоро, Тиреллу Маласиа и Мейсону Маунту потребуется больше времени.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРЕНТФОРД 17:00



"Манчестер Сити" выиграл все 12 своих последних матчей в Премьер-Лиге — каждый с разницей минимум в два гола. "Брентфорд" потерпел 11 поражений в 15 последних выездных поединках чемпионата (3 победы, 1 ничья). "Пчелы" остаются последней командой, побеждавшей "горожан" на "Этихад" с учетом всех соревнований, и случилось это в ноябре 2022 (1:2).



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд может пропустить этот матч из-за смерти друга семьи. Родри готов впервые в этом сезоне сыграть за свой клуб. Фил Фоден и Савиньо решили свои проблемы со здоровьем, но Натан Аке вернулся с травмой из сборной Голландии.



Полузащитник "Брентфорда" Матиас Йенсен пропустит пару недель из-за травмы икроножной мышцы. Кристоффер Айер снова в строю. У Рико Генри случился рецидив в процессе восстановления.



ЛИВЕРПУЛЬ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Арне Слот из "Ливерпуля" может стать первым в истории тренером, выигравшим свои четыре первых матча в Премьер-Лиге без единого пропущенного гола. Впервые при Нуну Эшпириту Санту "Ноттингем Форест" не знает поражений уже четыре поединка чемпионата кряду (2 победы, 2 ничьи). "Лесники" ни разу не выиграли в 27 последних выездах к "красным" во всех соревнованиях (7 ничьих, 20 поражений).



Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт вернулся из молодежной сборной Англии с переломом стопы. Федерико Кьеза находится в ожидании своего дебюта.



"Форест" предстоит оценить состояние Вилли Боли и Ибраима Сангаре. Данило вернется еще не скоро.



ФУЛХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Фулхэм" выиграл только три из 12 последних матчей Премьер-Лиги (4 ничьи, 5 поражений). В прошлом сезоне "Вест Хэм" проиграл три из четырех своих поединков, которые следовали после международного перерыва (1 победа). В прошлом сезоне "дачники" сделали дубль против "молотобойцев", включая домашнюю победу 5:0.



Стартовый состав "Фулхэма" может остаться неизменным на четвертый матч Премьер-Лиги кряду. Карлос Винисиус отсутствует с небольшой травмой неустановленного характера.



Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг под вопросом из-за полученного в сборной Германии растяжения икроножной мышцы. Альфонс Ареоля залечил спину и готов вернуться на ворота. Карлос Солер готов к дебюту.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 17:00



В 16 последних домашних матчах "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге было забито 59 голов — только на "Стэмфорд Бридж" и "Этихад" больше за этот период. "Лестер" проиграл пять из шести последних выездных поединков во всех соревнованиях. "Лисы" одержали лишь одну победу в семи последних выездных матчах против "орлов" в Премьер-Лиге — 0:2 в ноябре 2019.



"Пэлас" может устроить дебюты для Мэтта Тернера, Максанса Лакруа и Эдди Нкетиа, но Трево Чалоба травмирован. Адамс Уортон возобновил тренировки.



Нападающий Одсонн Эдуар не сыграет за "Лестер" из-за условий своей аренды.



БРАЙТОН — ИПСВИЧ 17:00



"Брайтон" терял очки в четырех из шести последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение). В стартовавшем сезоне "Ипсвич" недосчитался уже пяти очков в поединках, по ходу которых вел в счете, и это высший показатель в дивизионе. "Чайки" выиграли только две из 10 последних встреч с "трактористами" в чемпионате (6 ничьих, 2 поражения).



Полузащитник "Брайтона" Матс Виффер, пропустивший три последних матчах, находится под вопросом. Ферди Кадиоглу может дебютировать за свой новый клуб. Джеймс Милнер, Солли Марч и Мэтт О'Райли травмированы.



Из лазарета "Ипсвича" вернулись Уэс Бернс и Джордж Херст. Омари Хатчинсон в порядке, несмотря на досрочное возвращение из молодежной сборной Англии с жалобой на заднюю поверхность бедра.



АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 19:30



"Астон Вилла" выиграла только четыре из 12 последних матчей Премьер-Лиги на "Вилла Парк", хотя до этого — 15 из 15. "Эвертон" второй сезон подряд начал с трех поражений в Премьер-Лиге. После возвращения в элиту "вилланы" не проиграли ни одной из 10 встреч с "ирисками" в чемпионате (7 побед, 3 ничьи).



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс не смог откликнуться на вызов из сборной Англии, но для своего клуба доступен. Мэтти Кэш травмирован.



Капитан "Эвертона" Шеймус Коулмен под большим вопросом, получив травму в матче за сборную Ирландии против Англии. Джаррад Брантуэйт и Натан Паттерсон уже возобновили тренировки, но Юссеф Шермити и Армандо Бройя — пока нет.



БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 22:00



"Борнмуту" не удавалось забить только в трех из 33 последних матчей Премьер-Лиги — против "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Арсенала". "Челси" может впервые с апреля 2022 оформить четыре выездные победы кряду в чемпионате. "Вишенки" не выиграли ни одной из пяти последних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения).



Голкипер "Борнмута" Кепа Аррисабалага не примет участия в этом матче из-за условий своей аренды, поэтому его место в воротах займет Марк Траверс. Данго Уаттара и Тайлер Адамс травмированы, но Дэвид Брукс и Энес Унал вернулись к тренировкам.



"Челси" приедет на южное побережье без Мало Гюсто и Риса Джеймса. Коул Палмер в строю, хотя и не смог сыграть за сборную Англии в этот международный перерыв.