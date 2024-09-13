Соперник "Челси" по Кубку Лиги заработает больше за поражение, чем за победу
Игроки "Барроу" из Лиги Два получат бонусы в четыре раза больше, если уступят "Челси" в Кубке Лиги, нежели в случае победы.
Одержав победу над "Дерби" в конце августа, "Барроу" попал в 3-й раунд Кубка Лиги, где судьбой жребия был сведен с "Челси".
Представитель четвертого английского дивизиона приедет на "Стэмфорд Бридж" 24 сентября, и в преддверии этого матча The Telegraph обращает внимание на странность в бонусной шкале гостевой команды.
В случае поражения от "Челси" игроки "Барроу" получат по бонусу в 1,000 фунтов, тогда как в случае сенсационной победы и выхода в 4-й раунд каждому достанется только по 250 фунтов.
"Барроу" отказался это комментировать, однако источники внутри клуба признали, что утвержденная перед началом сезона шкала бонусов составлена с ошибками и будет исправлена.
Вопросы возникли не только у медиа, но и у Футбольной Лиги, которая уже потребовала объяснений от "Барроу", хотя эта ситуация и не является нарушением правил.
Издание добавляет, что это первый раз в истории, когда клуб Футбольной Лиги предлагает своим игрокам бонусы за поражение больше, чем за победу.
13.09.2024 23:00
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