Соперник "Челси" по Кубку Лиги заработает больше за поражение, чем за победу

Игроки "Барроу" из Лиги Два получат бонусы в четыре раза больше, если уступят "Челси" в Кубке Лиги, нежели в случае победы.

Одержав победу над "Дерби" в конце августа, "Барроу" попал в 3-й раунд Кубка Лиги, где судьбой жребия был сведен с "Челси".



Представитель четвертого английского дивизиона приедет на "Стэмфорд Бридж" 24 сентября, и в преддверии этого матча The Telegraph обращает внимание на странность в бонусной шкале гостевой команды.



В случае поражения от "Челси" игроки "Барроу" получат по бонусу в 1,000 фунтов, тогда как в случае сенсационной победы и выхода в 4-й раунд каждому достанется только по 250 фунтов.



"Барроу" отказался это комментировать, однако источники внутри клуба признали, что утвержденная перед началом сезона шкала бонусов составлена с ошибками и будет исправлена.



Вопросы возникли не только у медиа, но и у Футбольной Лиги, которая уже потребовала объяснений от "Барроу", хотя эта ситуация и не является нарушением правил.



Издание добавляет, что это первый раз в истории, когда клуб Футбольной Лиги предлагает своим игрокам бонусы за поражение больше, чем за победу.