Дайчу не грозит увольнение из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч сохраняет полную поддержку руководства клуба.

"Эвертон" начал новый сезон Премьер-Лиги с трех поражений подряд и сейчас занимает последнее место в таблице с разницей мячей 2:10.



В прессе даже появились слухи, что Дайч может быть уволен в случае поражения от "Астон Вилы" в субботу, а бывший наставник "Эвертона" Дэвид Мойес назывался потенциальным сменщиком Шона.



Однако Sky Sports может подтвердить, что Дайч сохраняет поддержку своих руководителей, включая хозяина "Эвертона" Фархада Мошири, который сейчас договаривается о продаже клуба Джону Текстору.



Дайч с успехом решал задачу по выживанию в Премьер-Лиге в двух предыдущих сезонах, поэтому кредит доверия к 53-летнему англичанину далек от исчерпания.



Добавим, контракт Дайча с "Эвертоном" истекает в конце сезона, и стороны пока не обсуждали продление сотрудничества, что связано с процессом продажи клуба.