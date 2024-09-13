Тен Хаг сообщил, что Маласиа вскоре может сыграть

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает, что защитник Тирелл Маласиа вскоре вернется на футбольное поле.

Маласиа не играет за "Юнайтед" с мая 2023, целиком пропустив прошлый сезон из-за перенесенной операции на колене.



Однако еще в июле Маласиа приступил к занятиям на траве, и следующим шагом для 25-летнего голландца, попавшего в заявку "Юнайтед" на Лигу Европы, должно стать возвращение к тренировкам в общую группу.



"Конечно, мы хотим мотивировать его к возвращению, но это не так просто, когда ты так долго отсутствуешь".



"Он отсутствует с травмой уже больше сезона, но он очень упорно трудится, и в данный момент его дела идут действительно хорошо".



"Он делает большие шаги, поэтому, как мы ожидаем, через короткое время мы сможем увидеть его на тренировках с командой".



"Также я ожидаю, что вскоре после этого он сможет вернуться к матчам", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".