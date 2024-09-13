Тен Хаг сообщил, что Маласиа вскоре может сыграть

Тирелл Маласиа Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает, что защитник Тирелл Маласиа вскоре вернется на футбольное поле.

Маласиа не играет за "Юнайтед" с мая 2023, целиком пропустив прошлый сезон из-за перенесенной операции на колене.

Однако еще в июле Маласиа приступил к занятиям на траве, и следующим шагом для 25-летнего голландца, попавшего в заявку "Юнайтед" на Лигу Европы, должно стать возвращение к тренировкам в общую группу.

"Конечно, мы хотим мотивировать его к возвращению, но это не так просто, когда ты так долго отсутствуешь".

"Он отсутствует с травмой уже больше сезона, но он очень упорно трудится, и в данный момент его дела идут действительно хорошо".

"Он делает большие шаги, поэтому, как мы ожидаем, через короткое время мы сможем увидеть его на тренировках с командой".

"Также я ожидаю, что вскоре после этого он сможет вернуться к матчам", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".


Метки Маласиа, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2024 21:00

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