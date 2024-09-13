Мареска заявил, что конфликт совладельцев "Челси" не влияет на его работу

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что конфликт совладельцев клуба Тодда Бели и Бехдада Эгбали не влияет на его работу.

Ранее в сентябре стало известно, что совладельцы "Челси" имеют значительные разногласия насчет развития клуба и готовы выкупить долю друг друга.



Однако Мареска поддерживает диалог с обеими враждующими сторонами и предпочитает сосредоточиться на своей работе.



"Если я буду тратить свою энергию на что-либо другое, то это не стоит того. Честно говоря, мой фокус — на завтрашнем матче. На прошлой неделе я делал то же самое, сосредоточившись на матче и на том, чтобы подготовиться к нему наилучшим образом".



"Остальные вещи — это вещи, которые я не могу контролировать. Я разговаривал с Тоддом, когда мы играли с "Сити", и разговаривал с Бехдадом лишь несколько дней назад. Я разговариваю с ними обоими, и проблем совершенно нет. Я сосредоточен на поле".



"Игроки являются профессионалами и понимают, что мы не можем контролировать такие вещи, поэтому мы сосредоточены на поле и на том, что нам нужно улучшить".



"Я не знаю, случится ли что-нибудь. Не имею представления", — цитирует Мареску The Independent.