Чилуэлл вернется в первую команду "Челси"

Защитник Бен Чилуэлл будет восстановлен в качестве игрока первой команды "Челси", не сумев покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Минувшим летом Чилуэлл был отлучен от первой команды "Челси" и переведен в группу игроков, которые тренируются отдельно, пока ищут себе новое пристанище.



Однако в итоге Чилуэлл не покинул "Челси", и главному тренеру Энцо Мареске не остается ничего другого, кроме как принять 27-летнего англичанина в свой коллектив.



"Из этой группы Бен — единственный, кто все еще здесь, поэтому сейчас мы, наверное, сядем с ним и найдем решение. Наверное, он вернется к тренировкам с нами. В данный момент он не тренируется с нами".



"Причина, почему он тренируется отдельно, заключается в том, что мы планировали его уход. Но поскольку мы не нашли какое-либо решение, и он все еще здесь, он, наверное, начнет тренироваться с нами. Нам нужно принять решение. Если мы решим, он будет одним из нас", — цитирует Мареску Evening Standard.