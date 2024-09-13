Артета не исключает участие Эдегора в дерби против "Тоттенхэма"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор сохраняет шансы принять участие в дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Напомним, Эдегор получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Австрии в минувший понедельник. Вскоре появились слухи, что Мартин может пропустить несколько недель.



Однако во время своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Арсенала" Микель Артета не стал исключать, что 25-летний полузащитник выйдет на дерби Северного Лондона.



"Нам нужно провести дополнительные тесты. Посмотрим, что случится в ближайший день или около того. Ближе к вечеру, наверное, станет ясно. Мы поймем степень травмы и как быстро сможем поставить его на ноги. Мартин хочет быть здесь каждый день, но нам нужно посмотреть".



"Я оставлю это за доктором. Сам Мартин хочет участвовать в каждом матче. Прежде всего нам нужно понять, хорошо он себя чувствует или нет. Когда до матча 48 часов, каждый игрок еще может быть доступен. Посмотрим, что случится", — цитирует Артету Sky Sports.