Гвардиола рад началу слушаний по делу о 115 нарушениях "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что рад началу слушаний по делу о 115 нарушениях его клуба правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Напомним, Премьер-Лига обвиняет "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП с 2009 по 2018 год, и в ближайший понедельник независимая комиссия приступает к рассмотрению этого дела.
Ожидается, что слушания продлятся несколько недель, а вердикт будет объявлен после Нового года.
Гвардиола, чей клуб категорически отрицает свою вину, рад, что вскоре в этой затянувшейся истории будет поставлена точка.
"Скоро начнется и, надеюсь, скоро закончится. Независимая комиссия примет решение, и я нахожусь в ожидании их решения".
"Я рад, что это начнется в понедельник. Я знаю, что будет больше слухов, больше специалистов по приговорам. Но посмотрим. Я знаю, что люди ожидают. Я знаю, что я читал много, много лет".
"Каждый невиновен, пока вина не доказана. Поэтому посмотрим", — приводит слова Гвардиолы BBC.
13.09.2024 17:00
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