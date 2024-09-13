Холанд и Хюрцелер — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.

Холанд начал свой второй английский сезон с семи голов в трех матчах, что стало рекордом для какого-либо игрока в трех первых поединках кампании Премьер-Лиги.



24-летний норвежец оформил по хет-трику против "Ипсвича" и "Вест Хэма", а также один раз огорчил "Челси".



Это уже третье в карьере Холанда звание Игрока Месяца в Премьер-Лиге после августа 2022 и апреля 2023.



Конкурентами Эрлинга в борьбе за эту награду выступали Бриан Мбемо, Амаду Онана, Коул Палмер, Давид Райя, Букайо Сака, Мохамед Салах и Данни Уэлбек.



А Тренером Месяца стал Хюрцелер, который дебютировал в Премьер-Лиге с победы 0:3 над "Эвертоном", затем одолев "Манчестер Юнайтед" (2:1) и сыграв вничью с "Арсеналом" (1:1).



Стоит отметить, что в августе 31-летний немец стал самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги. Также он стал самым молодым обладателем этой награды.



В шорт-листе на звание Тренера Месяца, помимо Хюрцелера, на сей раз были Микель Артета из "Арсенала", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Арне Слот из "Ливерпуля".



