Холанд и Хюрцелер — лучшие в Премьер-Лиге в августе
Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Фабиан Хюрцелер из "Брайтона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.
Холанд начал свой второй английский сезон с семи голов в трех матчах, что стало рекордом для какого-либо игрока в трех первых поединках кампании Премьер-Лиги.
24-летний норвежец оформил по хет-трику против "Ипсвича" и "Вест Хэма", а также один раз огорчил "Челси".
Это уже третье в карьере Холанда звание Игрока Месяца в Премьер-Лиге после августа 2022 и апреля 2023.
Конкурентами Эрлинга в борьбе за эту награду выступали Бриан Мбемо, Амаду Онана, Коул Палмер, Давид Райя, Букайо Сака, Мохамед Салах и Данни Уэлбек.
А Тренером Месяца стал Хюрцелер, который дебютировал в Премьер-Лиге с победы 0:3 над "Эвертоном", затем одолев "Манчестер Юнайтед" (2:1) и сыграв вничью с "Арсеналом" (1:1).
Стоит отметить, что в августе 31-летний немец стал самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги. Также он стал самым молодым обладателем этой награды.
В шорт-листе на звание Тренера Месяца, помимо Хюрцелера, на сей раз были Микель Артета из "Арсенала", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Арне Слот из "Ливерпуля".
13.09.2024 16:00
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Опять биталик будет кукарекать что шитюка выбрали лучшим игроком а не какого-нибудь заднеприводного из аснла.
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