"Челси" подтвердил, что Джексон продлил контракт до 2033 года

"Челси" официально подтвердил, что нападающий Николас Джексон продлил свой контракт с клубом на два года — до июня 2033.

Джексон забил 17 голов за "Челси" во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов в июне 2023.



Новый сезон 23-летний сенегалец тоже начал весьма уверенно, дважды отличившись в четырех матчах.



Наградой для Джексона стал новый контракт, связавший его будущее с "Челси" на ближайшие девять лет.



"Я чувствую себя очень хорошо, и я очень рад заключить новый контракт и остаться в клубе. Замечательно ощущать, что клуб верит в меня. Я очень упорно тружусь. Я очень рад продлить свой контракт и остаться здесь на много лет", — сообщил Джексон.