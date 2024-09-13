Капелло уверен, что Кьеза быстрее заиграет в Премьер-Лиге, нежели Зиркзее

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло уверен, что вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза быстрее заиграет в Премьер-Лиге, нежели нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее.

Минувшим летом Кьеза и Зиркзее сменили Серию А на Премьер-Лигу, будучи купленными своими клубами у "Ювентуса" и "Болоньи", соответственно.



Зиркзее уже успел провести три матча за "Юнайтед", и у Капелло сложилось впечатление, что скорости Премьер-Лиги оказались чересчур для 23-летнего голландца.



"Думаю, Кьеза обладает правильной скоростью, чтобы играть в Премьер-Лиге. Также я увидел, что Зиркзее испытывает огромные трудности, потому что он думает, что по-прежнему может играть на итальянской скорости", — сообщил Капелло Corriere della Sera.