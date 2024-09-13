Пирес: "Доку лучше, чем Сака"

Робер Пирес Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку превосходит "канонира" Букайо Сака.

Своей игрой за "Арсенал" в последние годы 23-летний Сака заслужил репутацию одного из лучших вингеров в Премьер-Лиге, однако Пирес не может назвать Букайо самым лучшим.

Пирес по-прежнему видит изъяны в игре Сака и считает, что Доку техничнее и изобретательнее.

"Букайо по-прежнему не хватает определенного уровня стабильности и опыта, особенно в больших матчах".

"Наверное, в этом сезоне, особенно в Лиге Чемпионов, он проявит себя более убедительным образом, нежели в прошлом сезоне, когда это было важно".

"Например, как мне кажется, Жереми Доку из "Манчестер Сити" чуть лучше, потому что он сильнее в плане техники, у него лучше навыки дриблинга, и он гораздо изобретательнее", — цитирует Пиреса talkSPORT.


Метки Арсенал, Доку, Манчестер Сити, Пирес, Сака

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2024 13:00

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  1. abse 13.09.2024 13:49 # abse
    Факт, что Пирес лучше обоих =)

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  2. moneycity 13.09.2024 13:13 # moneycity
    Это правда
    Сака перехайпленное дерьмо и его игра за сборную Англии на ЧЕ это доказала.
    Доку КОРОЛЬ!!!

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  3. quavo 13.09.2024 13:11 # quavo
    доку топчик, но какой то он однохромосомный. одни и теже движения

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