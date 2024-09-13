Пирес: "Доку лучше, чем Сака"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку превосходит "канонира" Букайо Сака.

Своей игрой за "Арсенал" в последние годы 23-летний Сака заслужил репутацию одного из лучших вингеров в Премьер-Лиге, однако Пирес не может назвать Букайо самым лучшим.



Пирес по-прежнему видит изъяны в игре Сака и считает, что Доку техничнее и изобретательнее.



"Букайо по-прежнему не хватает определенного уровня стабильности и опыта, особенно в больших матчах".



"Наверное, в этом сезоне, особенно в Лиге Чемпионов, он проявит себя более убедительным образом, нежели в прошлом сезоне, когда это было важно".



"Например, как мне кажется, Жереми Доку из "Манчестер Сити" чуть лучше, потому что он сильнее в плане техники, у него лучше навыки дриблинга, и он гораздо изобретательнее", — цитирует Пиреса talkSPORT.