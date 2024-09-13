Игроки "Лестера" недовольны Купером

В раздевалке "Лестера" зреет недовольство главным тренером Стивом Купером.

Купер только в июне возглавил "Лестер", заступив на место ушедшего в "Челси" Энцо Марески. Под руководством Стива "лисы" успели сыграть три матча в Премьер-Лиге, набрав одно очко.



По информации The Sun, у ряда игроков "Лестера" возникли сложности с адаптацией к манере работы Купера.



При Мареске игрокам четко говорили, что им нужно делать в каждом аспекте игры. Это стало ключом к завоеванию титула Чемпионшипа в прошлом сезоне.



Купер же предпочитает, чтобы игроки мыслили самостоятельно и принимали свои решения во время матча, и для некоторых футболистов "Лестера" это оказалось непросто.



Сам Купер расслаблен насчет этой ситуации и понимает, что ему требуется время, чтобы завоевать доверие игроков, но если ситуация с результатами не улучшится, под Стивом очень скоро может закачаться кресло.