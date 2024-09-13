Галлас: "В "Челси" творится настоящий беспорядок"

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас назвал "настоящим беспорядком" ситуацию в руководстве лондонского клуба.

На днях стало известно о разгорающемся конфликте совладельцев "Челси" Тодда Бели и Бехдада Эгбали, один из которых является президентом клуба, а другой представляет крупнейшего акционера.



Обе стороны пытаются выжить друг друга из "Челси", и Галлас видит в этом большую проблему.



"В клубе творится настоящий беспорядок. Думаю, это всегда сложно, когда в одном футбольном клубе есть две группы людей или две доли. Вам необходимо полное совпадение во всем, чтобы быть успешным клубом. И на поле, и в руководстве".



"У лучших клубов есть один лидер, и каждый устремлен в одном направлении. С ресурсами элитного клуба, как есть у "Челси", несложно выстроить правильную структуру, но у них с этим беда".



"Лучшие владельцы — это те, кто не лезет в дела. Они оказывают поддержку, но большинство из этих парней не являются экспертами по футболу или по управлению футбольными клубами. Они нанимают спортивного директора, который задает философию, приглашает игроков и правильного тренера. Это простая цепочка команд".



"Это работает, когда у вас есть правильные люди и правильное взаимодействие. Поэтому клуб и был так успешен во времена Абрамовича. Если владелец доверяет своему спортивному директору, то обычно соглашается со всеми его запросами. А сейчас в "Челси" слишком много людей, которые пытаются отдавать приказы".



"Если честно, происходящее в "Челси" вызывает разочарование у меня как у бывшего игрока. Тому, кто выиграл два титула Премьер-Лиги с клубом, очень сложно смириться тем, что творилось с ними в последние два года", — цитирует Галласа Daily Mirror.