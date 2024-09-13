Рамсдейл не держит обиды на Артету

Голкипер "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл заявил, что не обижается на главного тренера "Арсенала" Микеля Артету, который подтолкнул его к уходу из лондонского клуба.

Проведя большую часть прошлого сезона за спиной у Давида Райи, перед самым закрытием летнего трансферного окна Рамсдейл отправился из "Арсенала" в "Саутгемптон" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.



Рамсдейл был расстроен тем, что у него отняли возможность играть за "Арсенал", однако 26-летний англичанин уважает решение Артеты.



"Нет, я достаточно давно в футболе, чтобы понимать, что решение тренера — это решение тренера".



"Я старался изо всех сил изменить его мнение и заставить его вернуть меня в состав. Но Давид провел отличный сезон, и его мнение было сформировано".



"Можно сколько угодно расстраиваться и огорчаться из-за непопадания в состав, но когда кто-нибудь другой проявляет себя на твоем месте, ты должен стойко это принять".



"Это было тяжело, но я обрел новый дом, и мне не терпится снова играть. Это пройденный этап, я не обижаюсь и просто должен перезапустить свою карьеру", — сообщил Рамсдейл talkSPORT.