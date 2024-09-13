Мареска назвал своего лучшего вингера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что в данный момент Нони Мадуэке является его лучшим вингером.

Минувшим летом ходили слухи, что Мадуэке может покинуть "Челси", однако Нони остался, в отличной форме начал новый сезон и даже заслужил возможность дебютировать за сборную Англии.



22-летний Мадуэке забил уже четыре гола за "Челси" в новом сезоне, и Мареска очень ценит умение своего подопечного обыгрывать один в один.



"В большинстве случаев наши вингеры 10 раз за матч имеют возможность обыграть один в один. Каждый вингер мечтает о том, чтобы играть вперед и иметь возможность обыгрывать один в один. Мы позволяем им идти один в один в разные моменты матча".



"В данный момент Нони — лучший у нас. Он забивал различные голы в предсезонный период, создавал различные моменты. Каждый раз, когда он получает мяч, он может обыграть один в один. Нони великолепен, но все наши вингеры хорошо трудятся", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Челси".