Саутгейт не разговаривал с клубами Премьер-Лиги

Экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не разговаривал с "Манчестер Юнайтед" или каким-либо другим клубом Премьер-Лиги.

Саутгейта сватают в "Юнайтед" с тех пор, как сэр Джим Рэтклифф согласовал покупку 27.7% акций клуба с "Олд Траффорд" в конце декабря.



В июле Саутгейт остался без работы, по собственной инициативе оставив сборную Англии, однако Гарет не спешит искать себе пристанище в Премьер-Лиге и вообще допускает, что его следующее место работы будет вне футбола.



"У меня есть много возможностей. Я открыт ко всему, что может ждать меня в футболе или за его пределами. Мне потребуется некоторое время, чтобы отдохнуть и перезарядить батареи, а там посмотрим".



"Я не вел переговоры с клубами Премьер-Лиги. Люди знают, что мне нужно восстановить свою энергию и насладиться жизнью. Я не собираюсь спешить с чем-либо, и мне нужно принять хорошие решения".



"Я пробую различные вещи и занимаюсь благотворительностью, что важно для меня. За пределами футбола тоже есть возможности, в которых я весьма заинтересован", — цитирует Саутгейта Sky Sports.