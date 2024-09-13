Тен Хаг: "Посмотрим, где мы будем в мае"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал не спешить с выводами насчет его команды.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил на рекордно низком для себя месте в Премьер-Лиге — восьмом. Это едва не стоило Тен Хагу работы.



Новый сезон "Юнайтед" начал с двух поражений в трех матчах, и многие поспешили заявить, что в игре "красных дьяволов" нет никаких улучшений.



Тен Хаг считает такие выводы поспешными. По мнению Эрика, объективным критерием его работы могут быть только трофеи и итоговая позиция в таблице.



"Посмотрим, где мы будем в мае. Это еще очень раняя стадия сезона, а в сезоне важно выигрывать трофеи и быть как можно выше".



"Нужно делать все для победы в каждом матче. И в мае посмотрим. То, что говорят люди, не влияет на меня".



"Я знаю, как идут наши дела, и мы все еще в переходом периоде. Нам нужно интегрировать много молодых игроков, и мы по-прежнему страдаем из-за травм".



"Прежде чем кто-нибудь скажет, что это оправдания — нет, мы должны выигрывать каждый матч. Команда знает это", — цитирует Тен Хага Sky Sports.