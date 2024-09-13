Слот в "Ливерпуле": первые впечатления, успехи и открытия

Арне Слот в "Ливерпуле" уже 100 дней, и за это время ему удалось произвести первое впечатление на команду, болельщиков и экспертов. Пока все выглядит так, что голландский специалист очень толкового распоряжается наследством Юргена Клоппа и может сделать "красных" сильнее в будущем.

Первые месяцы работы Арне Слота на посту главного тренера "Ливерпуля" были насыщенными и интересными. Три маича, три победы, три "клин-шита" и семь забитых мячей — вот основные цифры, но это лишь половина истории.



У голландца был не самый простой старт, поскольку ряд игроков поздно вернулись с международных турниров, а клуб упустил свою главную трансферную цель, но "Ливерпулю" все равно удалось взять отличный старт.



Это история о его первых 100 днях на посту главного тренера и о том, как ему удалось заложить прочный фундамент.



Тактика



"Убивайте их пасами", — кричал Слот на тренировке в Филадельфии во время предсезонного турне "Ливерпуля", и эти слова должны были стать знаком грядущих перемен.



До начала сезона было сложно предсказать, как именно будет выглядеть "Слотбол". В игре против "Ипсвича" был намек на медленную игру и чрезмерную зависимость от паса сзади, но только в короткие моменты. Способность переключать игру, иногда переходить на длинные и прямые передачи или разрывать линии с помощью острых действий в центре поля вскоре показала, что в стиле Арне есть много нового.



В каждой игре он варьировал тактику, и самым заметным изменением во время победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" стало то, насколько прямолинейно "Ливерпуль" играл в некоторых атакующих моментах.



Если кратко, план Слота заключается в том, чтобы быть надежными в задней линии — и в этом "красные" преуспели, так как до сих пор не пропустили ни одного гола, — а затем постоянно создавать угрозу в атакующих зонах. Арне поощряет своих форвардов проникать в определенные пространства, а затем позволяет им проявлять определенную гибкость, даже фристайл, и вечнозеленый Мохамед Салах — один из игроков, которые извлекают из этого пользу.



На тренировках отрабатываются различные схемы игры, а в некоторых упражнениях большое внимание уделяется обводкам и навесам, а затем передачам с фланга. То есть, Слот пытается использовать все варианты ведения игры, доступные ему, а затем переключать настройки во время игры и подбирать их в зависимости от соперника.



Ключ к успеху — развитие непредсказуемости. Если главный тренер правильно выстроит тактику, соперники не смогут разгадать расстановку, в основном потому, что она так часто меняется в матчах. Ближе всего к описанию расстановки "Ливерпуля" подходит схема 4-2-3-1, которая меняется на 4-2-4, когда команда прессингует соперника.



Слоту помогло то, что у него есть тройка в атаке, которая работает и забивает. Улыбка Салаха не может быть шире, ведь он начал сезон в огне, забив три гола и отдав три результативные передачи в трех матчах. Луис Диас, похоже, обрел инстинкт убийцы, а качество и интеллект Диогу Жоты связывают все воедино в верхней части поля.



Замены



Слоту потребовалось всего полматча, чтобы продемонстрировать свою безжалостность. После разочаровывающего коллективного первого тайма против "Ипсвича" он заменил Джарелла Куансу на Ибраиму Конате. Это была не индивидуальная проблема, а коллективная — его команда не выигрывала достаточно дуэлей. Это сразу дало понять, что Слот не боится вносить изменения, если игроки не соответствуют требуемым стандартам.



В остальном Слот умеет делать замены с позиции силы. Нам еще предстоит увидеть, как 45-летний специалист будет использовать свою скамейку запасных, когда "Ливерпуль" будет отставать в счете или искать победный гол в концовке матча.



В основном Арне использовал нападающих (Коди Гакпо и Дарвин Нуньес) и защитников (Костас Цимикас и Конор Брэдли) со скамейки запасных, оставляя трио полузащитников практически нетронутым, за исключением замены Гравенберха на 89-й минуте на Ватару Эндо во время победы 2:0 над "Брентфордом".



В своих предыдущих клубах Слот был известен тем, что следил за физической формой своих подопечных. Ведущий тренер по физической подготовке Рубен Пеетерс — ключевой специалист, который отслеживает и регулирует нагрузку на каждого игрока, чтобы избежать переутомления.



Возможно, ему это не понравилось в матче с "Брентфордом", но именно поэтому Слот убрал Трента Александер-Арнольда после 74-й минуты. Вице-капитана "Ливерпуля" заменял Конор Брэдли в каждой игре, но это было сделано с прицелом на долгосрочную перспективу.



После международного перерыва график матчей будет неумолимым, и Слот надеется использовать 25-летнего футболиста как можно чаще. Слот поговорил с Александер-Арнольдом на скамейке запасных в матче с "Брентфордом", и правый защитник был недоволен, но неделю спустя, когда его выпустили на "Олд Траффорд", он был гораздо более счастлив и понимал ситуацию.



Менеджмент



Именно то, что он сделал с игроками после этих замен, подчеркивает его качества. Слот обсудил с Куансой причины ранней замены и публично защитил его. Александер-Арнольд также был проинформирован о причинах своего раннего ухода с поля. Слот настаивает на том, что хочет сохранить свежесть правого защитника, хотя тот хочет играть каждую минуту.



Были и другие примечательные истории, связанные с отдельными людьми. На этапе собеседования этим летом, когда "Ливерпуль" искал замену Клоппу, клуб выделил игроков, которым требовалась помощь, чтобы вернуться на свой высокий уровень после неудачного завершения прошлого сезона.



Одним из них был Конате, который уступил свое место Куансе и не сыграл ни минуты за сборную Франции на Чемпионате Европы. Слот провел встречи один на один со многими членами своей команды и отметил способность Конате выигрывать первый контакт в штрафной, а также то, как полезен его темп в контратаках.



Кроме того, он подстегнул Доминика Собослаи с помощью тренерской работы и управления персоналом. Теперь венгр выглядит сильным, динамичным восьмым номером, который может сочетать оборонительные обязанности с забеганиями из полузащиты и точными передачами в атаку.



Но, пожалуй, больше всего впечатляет Райан Гравенберх, часто играющий в глубине полузащиты. 22-летний игрок провел много времени, работая с тренером Джонни Хейтингой, который знал его навыки еще по совместной работе в "Аяксе", и пока выглядит комфортно в роли, которую должен был занять Мартин Субименди, отказавшийся от перехода в "Ливерпуль", чтобы остаться в "Реал Сосьедад".



Работа над мелкими деталями с Диасом привела к тому, что колумбиец также развивает в себе безжалостность, хотя выборка и невелика. Если он продолжит делать умные проходы в нужное время, над которыми работали на тренировках, то может стать решающим фактором в этом сезоне.



Одно из главных изменений в коллективной подготовке к матчам — это количество деталей. Возможно, потому, что Слот все еще многое узнает о каждом сопернике. Количество командных встреч на базе в Керби значительно увеличилось, а тренировки и матчи анализируются с помощью видеопрезентаций.



Конор Брэдли говорил об этом после товарищеского матча с "Лас-Пальмасом" в предсезонный период. "Он хочет привить нам свою тактику", — сказал он. "Поэтому ему нужно постоянно проводить встречи, чтобы показать нам, что мы делаем хорошо, а что — не очень. В этом есть смысл. Некоторые из них короткие и быстрые, другие — более продолжительные".



Еще одним небольшим изменением стала подготовка к первому домашнему матчу сезона против "Брентфорда": команда собралась утром перед игрой, а не остановилась в отеле "Титаник", как при Клоппе.



Одна из самых сильных сторон Слота — умение делегировать полномочия тем, кто находится рядом с ним в его команде поддержки, и уже сейчас распределение обязанностей между тренерами Хейтингой, Сипке Халсхоффом и Аароном Бриггсом выглядит хорошо.



Исправление проблем с Нуньесом должно быть в списке первоочередных задач. Нападающий еще не начал ни одной игры в старте, поэтому судить о нем пока рано, но если Слот справится с этой задачей, "Ливерпуль" должен быть очень рад.



Связи с общественностью



Слот не похож на Клоппа, да он и не претендует на это. В нем чувствуется твердая решимость быть подлинным и не строить из себя актера, несмотря на свой недавно возросший статус.



Очевидно, что его аура ощущается и в Керби, и на "Энфилде". Его присутствие поднимает настроение. Он позитивно относится ко всему, и это заразительно. То, как он разговаривает со вспомогательным персоналом, не осталось незамеченным некоторыми из тех, кто уже давно работает за кулисами, и его открытость, чтобы выслушать, была хорошо принята.



Игрокам еще предстоит увидеть или почувствовать на себе гнев недовольного Слота, потому что первые недели прошли очень гладко. Вообще, его характер заключается в том, чтобы быть спокойным на боковой линии, потому что это передается команде и помогает подчеркнуть необходимость держать себя в руках.



Перед играми он стоит в технической зоне и наблюдает за тем, как его тренерский штаб настраивает игроков, что отличается от подхода Клоппа, который обычно стоял в центральном круге и наблюдал за разминкой соперника.



Было некоторое удивление, когда после победы над "Ипсвичем" в день первого матча сезона он сразу же отправился в туннель, а не пошел праздновать с командой, но, по его мнению, в игре с командой, получившей повышение в классе, не было ничего интересного, тем более что он определил четкие области для улучшения. Слот считает, что лучший способ установить тесную связь с болельщиками — это создать успешную команду, играющую в атакующий футбол.



Его пресс-конференции и беседы с медиа не принесут захватывающих заголовков, но то, как он анализирует соперников и обсуждает игровые системы, детально и увлекательно.



После того, как Арне Слот в прямом эфире развенчал тактическую установку Эрика Тен Хага, насколько стоит волноваться болельщикам "Манчестер Юнайтед"?



Слот еще не полностью освоился в городе, предпочитая держаться в тени и не высовываться. Обычно новые тренеры живут рядом друг с другом, а иногда даже делят жилье на ранних этапах переезда, но Слот поселился в квартире один, вместе со своей семьей.



Управление



Отношения Слота со спортивным директором Ричардом Хьюзом и исполнительным директором Fenway Sports Group по футболу Майклом Эдвардсом — двумя главными фигурами, перед которыми он отчитывается — развиваются.



Когда "Ливерпуль" дал понять, что заинтересован в его приходе в клуб этим летом, Слот ответил, что чувствует себя комфортно в должности главного тренера, а не менеджера.



Несмотря на то, что он ощущает огромную ответственность за дальнейший путь клуба, Слот наслаждается и ролью, и структурой, в которой он работает. Регулярные разговоры с Хьюзом во время летнего окна были посвящены возможным трансферам как на вход, так и на выход.



Слот был рад приобретению Федерико Кьезы как еще одного сильного дополнения к линии нападения. Он также дал понять, что не против отпускать молодых игроков в аренду, чтобы они развивались или росли в цене, так как ему нравится работать с небольшим составом.



После возвращения Эдвардса в "Ливерпуль" президент FSG Майк Гордон сделал шаг назад. Теперь дело за треугольником власти — Хьюз, в основном вместе со Слотом, а затем Эдвардс, занимающий более высокую должность, должны выстроить новую структуру в эпоху после Клоппа и повести "Ливерпуль" вперед.



Молодежь



Одной из причин, по которой "Ливерпуль" назначил Слота, был его опыт работы с молодыми игроками и умение обеспечить их развитие, в том числе продвижение из академии.



Вопреки некоторым теориям, Слот не распустил и не продал группу молодых игроков, названных "детьми Клоппа", которые пробились в старшую команду в прошлом сезоне и помогли "Ливерпулю" выиграть Кубок Лиги. Только Бобби Кларк переехал на постоянное место жительства: в "Ред Булл" за 10 миллионов фунтов.



Как Арне Слот будет использовать академию "Ливерпуля" в этом сезоне?



Брэдли и Куанса играют в первой команде, Льюис Кумас ("Стоук"), Стефан Байчетич ("Ред Булл") и Бен Доак ("Мидлсбро") были отданы в аренду, чтобы увеличить игровое время, а травмы не позволили Джейдену Дэннсу и Джеймсу Макконнеллу последовать их примеру. Есть уверенность, что работа Пеетерса над периодизацией и управлением нагрузками поможет избежать кризиса, который помешал "Ливерпулю" в сезоне 2023/24. Поэтому шансы пробиться в первую команду у молодых игроков, скорее всего, будут невелики.



Но это не значит, что возможностей не будет. 17-летний Трей Ньони, впечатливший в предсезонный период, был быстро введен в состав первой команды и имеет потенциал стать звездой.



Кроме того, "Ливерпуль" продал в "Брентфорд" Фабиу Карвалью (27.5 млн. фунтов) и Сеппа Ван ден Берга (25 млн. фунтов) — двух молодых игроков команды. Пара впечатлила в предсезонный период и должна была пополнить состав. Однако оба хотели регулярно играть в первой команде и боролись бы за место на скамейке запасных "Ливерпуля".



Пока все выглядит так, что Арне Слот — правильный человек для "Ливерпуля" после ухода Юргена Клоппа, но 100 дней работы и всего три матча в чемпионате — не тот отрезок, после которого можно делать какие-то выводы. Очевидно лишь то, что знакомство с новой командой у голландца прошло хорошо, и он уже смог реанимировать нескольких игроков, которые не могли найти себя при Клоппе.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru