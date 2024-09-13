Эшли Коул оставит "Бирмингем" и сосредоточится на работе со сборной Англии

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул собирается оставить тренерскую роль в "Бирмингеме", чтобы сосредоточиться на работе со сборной Англии.

Когда в августе Ли Карсли был подтвержден временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии, 43-летний Коул был назначен его помощником.



Прежде Коул также ассистировал Карсли в молодежной сборной Англии U-21, совмещая эту деятельность со своей основной работой — в "Челси", "Эвертоне" и затем в "Бирмингеме".



Однако после побед англичан над Ирландией и Финляндией в Лиге Наций в этот международный перерыв было решено, что Коул оставит клубный футбол.



Как сообщает The Athletic, Коул всецело сосредоточится на работе на FA. Эшли согласился на этот шаг, несмотря на то, что до сих пор не ясно, останется ли Карсли у штурвала сборной Англии за пределы осени.



Добавим, в период с 2001 по 2014 год Коул сыграл 107 матчей за сборную Англии. А летом 2023 Эшли помог молодым англичанам под руководством Карсли выиграть Чемпионат Европы U-21.