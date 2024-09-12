FA не накажет Фернандеса за оскорбительную песню

FA решила, что не накажет полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса за исполнение песни расистского и гомофобного параметра.

Ранее днем FA предъявила обвинения полузащитнику "Тоттенхэма" Родриго Бентанкуру, который минувшим летом неудачно пошутил насчет своего партнера по команде Сона Хен Мина, сказав, что для него все азиаты на одно лицо.



Минувшим летом в расистский скандал, причем гораздо более громкий, угодил и Фернандес, принявшись распевать оскорбительную для сборной Франции песню после победы с Аргентиной на Кубке Америки.



И если Родриго теперь грозит дисквалификация на срок от шести до 12 матчей, то в адрес Энцо Ассоциация даже не будет выдвигать обвинений.



Как сообщает The Telegraph, FA решила не вмешиваться, посчитав, что инцидент с Фернандесом находится в юрисдикции ФИФА.



Ранее официальный представитель ФИФА подтвердил, что его организация осведомлена о поступке Фернандеса и решительно осуждает любые формы дискриминации.



Добавим, "Челси" тоже не стал наказывать Фернандеса. 23-летний аргентинец отделался извинениями и сделал добровольный взнос на благотворительность.