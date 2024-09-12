Угарте готов дебютировать за МЮ против "Саутгемптона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что полузащитник Мануэль Угарте готов дебютировать за клуб в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Угарте у ПСЖ за 50.5 млн. фунтов, и Тен Хаг сразу предупредил, что его новичку потребуются недели или даже месяцы, чтобы набрать форму.



Однако своей игрой за сборную Уругвая против Венесуэлы в минувший вторник 23-летний Угарте доказал, что находится в хороших физических кондициях, поэтому Тен Хаг готов задействовать Мануэля на "Сент-Мэри" в субботу.



"Дела Расмуса Хейлунда и Люка Шоу идут очень хорошо, но они не готовы к этому матчу".



"Что касается Мануэля Угарте, то, думаю, все мы видели, что он сыграл за сборную Уругвая".



"Он вернулся сегодня днем, он был единственным вернувшимся сегодня игроком. Все остальные игроки вернулись вчера, поэтому он доступен на этот матч", — цитирует Тен Хага Sky Sports.